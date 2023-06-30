Пострадали девочки в возрасте от 10 до 17 лет. Часть детей пытались совершить самоубийство.

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Пострадали более 200 девочек

Весной 2022-го следователи получили информацию от киберполиции, что неизвестный мужчина присылает порнографический контент 12-летней киевлянке и требует от нее такие же фото. Правоохранителей сразу направили на розыск обидчика.

В течение нескольких дней полицейские установили личность 35-летнего киевлянина. В ходе обысков выяснилось, что это был далеко не единственный эпизод преступления.

Мы обнаружили и изъяли более 4 терабайтов детского порнографического контента на компьютере и флэш-носителях мужчины. При последующей отработке установили 181 эпизод его преступной деятельности и более 200 девочек в возрасте от 10 до 17 лет как из Украины, так и из иностранных стран, пострадавших от действий фигуранта,

– отметил старший следователь Дмитрий Федорко.

Развращал детей и продавал порно / Фото полиции

Часть пострадавших пытались совершить самоубийство

Мужчина находил девочек в соцсетях. Там выдавал себя за их сверстников, общался на сексуальные темы.

Выманивал фотографии путем обмана, подкупом, шантажом и угрозами убийством или изнасилованием. Кроме того, за некоторыми школьницами даже следил по дороге из школы домой в реальной жизни. Детскую порнографию он продавал за границу и в течение длительного времени такой деятельности получил миллионные доходы,

– рассказали в полиции.

Добавили, что уже установили одного из постоянных иностранных "клиентов", покупавшего у злоумышленника детский порноконтент и двух его подельников. К слову, среди них гражданин России.

Обратите внимание! Полицейские разыскали и опросили 15 девочек из разных областей Украины, пострадавших от действий фигуранта. Некоторые из них признались, что пытались совершить самоубийство, ведь не выдерживали психологического давления, угроз и шантажа от злоумышленника.

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Какая ответственность угрожает

Полицейские собрали доказательную базу преступных действий мужчины. Ему уже объявили о подозрениях в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины. В частности, статьями:

"Развращение несовершеннолетних",

"Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов",

"Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение".

Обвинительный акт уже направили в суд. Киевлянину грозит до 15 лет тюрьмы.