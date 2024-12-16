Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БпЛА "Кара небесная" 4 бригады НГУ "Рубеж" Андрей Отченаш, заметив, что FPV-дроны существенно помогают уничтожать врага.

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Бросил умирать

Как отметил Отченаш, буквально сегодня, 16 декабря, случилась показательная история с российскими оккупантами. Его подразделению удалось ранить захватчика с помощью FPV-дрона. К нему подбежал другой россиянин. Но он не стал помогать.

Благодаря FPV-дрону мы ранили одного оккупанта. После этого к нему подбежал побратим. Он забрал у него телефон и боеприпасы. И просто побежал дальше,

– рассказал Отченаш.

Сам раненый оккупант еще был жив некоторое время. То есть его не только не попытались спасти, но и даже обокрали.

То есть он еще некоторое время был живым. Но никакой тактической помощи и вообще никакой помощи ему оккупанты не предоставили. Соответственно тот и умер потом,

– отметил военный.

Напомним, по состоянию на 16 декабря Россия потеряла более 763 тысяч личного состава. Также Силы обороны Украины уже уничтожили 9563 вражеских танка, 19736 боевых бронированных машин, 21151 артиллерийскую систему, 1256 РСЗО, 1025 средств ПВО врага и т.п.