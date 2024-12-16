С 24 февраля 2022 года Россия потеряла примерно 763510 тысяч человек. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Также очень много гибнет солдат КНДР – на фото можно увидеть лишь малую часть погибших.
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Какие потери врага сегодня
С начала полномасштабного вторжения потери оккупантов такие:
- личного состава – около 763510 (+1070) человек;
- танков – 9563 (+12);
- боевых бронированных машин – 19736 (+29);
- артиллерийских систем – 21151 (+23);
- РСЗО – 1256 (+0);
- средств ПВО – 1025 (+0);
- самолетов – 369 (+0);
- вертолетов – 329 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 20372 (+16);
- крылатых ракет – 2943 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 31480 (+82);
- специальной техники – 3650 (+2).
Потери врага на утро 16 декабря 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
То есть только в течение суток у россиян стало меньше на 82 цистерны, 29 ББМ, 23 артсистемы и 12 танков.