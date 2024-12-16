С 24 февраля 2022 года Россия потеряла примерно 763510 тысяч человек. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Также очень много гибнет солдат КНДР – на фото можно увидеть лишь малую часть погибших.

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Какие потери врага сегодня

С начала полномасштабного вторжения потери оккупантов такие:

личного состава – около 763510 (+1070) человек;

танков – 9563 (+12);

боевых бронированных машин – 19736 (+29);

артиллерийских систем – 21151 (+23);

РСЗО – 1256 (+0);

средств ПВО – 1025 (+0);

самолетов – 369 (+0);

вертолетов – 329 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 20372 (+16);

крылатых ракет – 2943 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 31480 (+82);

специальной техники – 3650 (+2).

Потери врага на утро 16 декабря 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

То есть только в течение суток у россиян стало меньше на 82 цистерны, 29 ББМ, 23 артсистемы и 12 танков.