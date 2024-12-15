Оккупанты активизировались для цели выйти на границу Днепропетровской области. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, отметив, что враг несет большие потери как личного состава, так и техники.

Смотрите также Враг активизировался на Запорожском направлении: насколько он увеличил применение КАБов

Где продолжаются жестокие бои

По словам представителя Сил обороны Юга, жестокие бои продолжаются на Запорожском направлении. Враг осуществляет интенсивные штурмовые действия на Времовском направлении. Только в течение 14 декабря было зафиксировано 38 штурмовых действий россиян.

Враг всеми силами, несмотря на огромные потери, рвется захватить юг Донецкой области, выйти на границу Днепропетровской области, захватить Большую Новоселку. Таким образом оккупанты хотят оборвать коммуникационные пути сообщения с украинской группировкой в районе Курахово,

– подчеркнул Волошин.

Представитель Сил обороны Юга отметил, что россияне к своим штурмовым действиям привлекают не только малые пехотные группы, но и бронетехнику, танки и авиацию.

Времовское направление и Великая Новоселка: смотрите на карте

В то же время Силы обороны Украины ведут активную оборону, пытаются восстанавливать позиции и отражать врага ощутимыми ударами.

Например, только за минувшие сутки на этом направлении (Времовском – 24 Канал) было уничтожено более 170 оккупантов, 4 танка, до 10 бронированных машин, 200 дронов и 9 артиллерийских систем,

– добавил он.

К слову, в Нацгвардии поделились видео странной попытки прорыва от россиян на Запорожском направлении. Оккупанты решили осуществить штурм с помощью старых "Жигулей" и гольф-каров.