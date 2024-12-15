Окупанти активізувались задля мети вийти на кордон Дніпропетровської області. Про це 24 Каналу розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин, зауваживши, що ворог зазнає великих втрат як особового складу, так і техніки.

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Де тривають жорстокі бої

За словами речника Сил оборони Півдня, жорстокі бої тривають на Запорізькому напрямку. Ворог здійснює інтенсивні штурмові дії на Времівському напрямку. Лише протягом 14 грудня було зафіксовано 38 штурмових дій росіян.

Ворог усіма силами, попри шалені втрати, рветься захопити південь Донецької області, вийти на кордон Дніпропетровської області, захопити Велику Новосілку. В такий спосіб окупанти хочуть обірвати комунікаційні шляхи сполучення з українським угрупованням в районі Курахового,

– наголосив Волошин.

Речник Сил оборони Півдня зауважив, що росіяни до своїх штурмових дій залучають не лише малі піхотні групи, а й бронетехніку, танки та авіацію.

Времівський напрямок та Велика Новосілка: дивіться на карті

Водночас Сили оборони України ведуть активну оборону, намагаються відновлювати позиції та відбивати ворога відчутними ударами.

Наприклад, лише за минулу добу на цьому напрямку (Времівському – 24 Канал) було знищено понад 170 окупантів, 4 танки, до 10 броньованих машин, 200 дронів та 9 артилерійських систем,

– додав він.

До слова, у Нацгвардії поділились відео дивної спроби прориву від росіян на Запорізькому напрямку. Окупанти вирішили здійснити штурм за допомогою старих "Жигулів" і гольф-карі.