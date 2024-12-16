З 24 лютого 2022 року Росія втратила приблизно 763510 тисяч осіб. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Також дуже багато гине солдатів КНДР – на фото можна побачити лише малу частину загиблих.

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Які втрати ворога сьогодні

Від початку повномасштабного вторгнення втрати окупантів такі:

особового складу – близько 763510 (+1070) осіб;

танків – 9563 (+12);

бойових броньованих машин – 19736 (+29);

артилерійських систем – 21151 (+23);

РСЗВ – 1256 (+0);

засобів ППО – 1025 (+0);

літаків – 369 (+0);

гелікоптерів – 329 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20372 (+16);

крилатих ракет – 2943 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 31480 (+82);

спеціальної техніки – 3650 (+2).

Втрати ворога на ранок 16 грудня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Тобто тільки протягом доби в росіян поменшало на 82 цистерни, 29 ББМ, 23 артсистеми і 12 танків.