Как рассказал 24 Каналу командир отделения батальона беспилотных систем Третьей штурмовой бригады Семен "Барбер" Семкив, оба мнения являются правдивыми. Он склоняется к тому, что дроны таки изменили войну. И украинцы тут проявили свой незаурядный талант и умение.

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Как дроны повлияли на войну

Как рассказал военный, до начала полномасштабной войны было негласное правило, что на войне лучше использовать исключительно военную технику. Если это беспилотники, то должны быть дорогие и технологические разработки вроде "Байрактара".

Украина же в начале войны, конечно, имела проблемы с собственным вооружением. Все это приходилось решать на ходу. Наше государство не имело достаточного количества таких беспилотников как "Байрактар". А следить за линией фронта нужно было.

Вся эта история – заслуга наших людей с инженерным складом мышления. Они придумали, как выходить из ситуации, когда есть минимум ресурсов, а нужен максимальный результат. Первым таким решением были "свадебные дроны". Есть Mavic. Он не так далеко летит, но у него довольно качественная камера. И ребята такие – давайте использовать, потому что это же наше здоровье и жизнь. По крайней мере попробуем. Возможно, получится. И получилось,

– подчеркнул военный.

Такие дроны использовать значительно дешевле, чем военные разработки. Также значительно легче достать. Следующий этап произошел с FPV-дронами. Обычно их использовали для различных гонок, трюков и тому подобное. Но кому-то в голову пришла идея прикрутить туда снаряд. И опять-таки все получилось.

Как только с опытом сноровка пилотов улучшилась, то стало видно, что в некоторых моментах FPV-дрон работает лучше и точнее, чем артиллерия.

Стандартная артиллерия имеет определенные таблицы и расчет, сколько снарядов тебе надо на пристрелку. Есть снаряды, которые идут на холодный ствол. Там есть свои поправки. То есть это целая наука, которая допускает, что ты с первого раза не попадешь. А тут ты намного экономнее и эффективнее используешь имеющийся ресурс. У нас дефицит снарядов. И мы должны использовать их максимально эффективно. Простота и дешевизна сильно подкупает,

– отметил военный.

Украина не имела такого количества "Джавелинов" или других ПТРК, чтобы каждый раз выбивать колонны российской техники. FPV-дроны здесь определенным образом помогли перекрыть недостаток снарядов.

Важно, что до Украины фактически никто этого не делал. В мире есть локальные конфликты, где преимущественно условные "повстанцы" воюют со стрелковым оружием, а с другой стороны – развитая страна с танками, самолетами и вертолетами.

В случае с Украиной так не получилось. В нашем государстве нашлось много энтузиастов, которые придумали использовать доступные технологии в военных целях.

Сейчас есть тенденция по использованию наземных роботизированных комплексов. Такие машинки для подвоза боекомплекта, медицины; для эвакуации. Турели ставят. Они по состоянию на сейчас не такие эффективные, как хотелось бы. Но с FPV-дронами было то же самое. Первый год говорили: "FPV? Да это типа ничего такого". Уже почти три года – и всем нужны подразделения с FPV-дронами,

– подчеркнул военный.