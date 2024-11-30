Очень важна работа не только пилотов дронов, но и военных, которые совершенствуют и готовят смертоносные "птички" к вылету. О тех, кто обычно остается "в тени", расскажет 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA" в репортаж из района Волчанска, где держат позиции наши пограничники.

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Путь FPV-дрона на фронте

Каждый боевой дрон пограничников к завтрашней статистике о потерях россиян добавляет как минимум минус одного оккупанта или минус одну единицу вражеской техники.

Наши военные получают от государства или волонтеров основу для беспилотника. Обычно, дроны приходит, на плохих комплектующих, которые не позволяют выполнять задачи на больших дальностях под действием РЭБа. Поэтому инженеры усиливают сигналы видео, управления, кастомные частоты.

Даже если комплектующие приходят хорошие, они не подходят под наше оборудование и все приходится менять,

– заметил инженер-пограничник "Койот".

Соответственно инженерам-пограничникам надо пересобрать дрон, проапргрейдить и перепрошить. Для удобства они подстраивают все настройки под каждую группу.

Они (пилоты – 24 Канал) привыкли, что у них взрыв на этой кнопочке, каналы переключаются на этой, мощность на этой, чтобы стандартизировать. Потому что если каждый раз будет приходить по-разному, то будет хаос, работы не будет,

– добавил "Койот".

Далее саперам надо снарядить его взрывчаткой, протестировали в поле, а пилотам – направить к цели. Сапер-пограничник "Ронин" рассказал, что есть разные варианты, чем можно снарядить дрон.

"Есть в меню кумулятив, это у нас идет против бронированной техники, легкобронированной, тяжелобронированной. Есть у нас осколочный – это против пехоты и против обычных машин. Также есть фугас, это если нам надо что-то "вскрыть", или открыть дверь, постучать, так сказать. Есть термобар, это чтобы у россиян подгорело в буквальном смысле", – объяснил "Ронин".

Итак, поражения цели FPV-дроном – это действительно огромная, совместная, кропотливая работа многих настоящих профессионалов. В общем дрон может пролететь до 10 – 13 километров и нести 3 килограмма взрывчатки. Во время тестирования было зафиксировано, что FPV поднимал и 5 килограммов.

Да, заряд РПГ надо переоборудовать, это не трудно, мы просто его разбираем, снаряжаем взрывчаткой, делаем место под детонатор. Затем снаряжаем до FPV. Наиболее мощным по взрыву у нас будет фугас. Если он залетит хорошо в блиндаж – может полностью его разбить. Все очень тонко, все зависит от цели и от задачи, которая стоит передо мной и перед пилотом,

– рассказал сапер-пограничник.

Готовый к боевой работе дрон – который не только проапргрейджений, перепрошитый, но уже и протестирован в поле – попадает в руки пилотов, которые с ним отправляются максимально близко к линии фронта. Они направляются в специально обустроенный схрон, откуда поднимают его в небо, запускают и управляют для попадания по врагу.

В общем, за день неплохо: двое 300 россиян, "вскрытый" блиндаж, какой-то пункт управления, Starlink уничтожен, так плюс-минус продуктивно,

– рассказал пилот FPV-дрона "Бес".

Таким, феерическим, но славным является завершение жизненного цикла дрона-камикадзе: купленный на деньги украинцев, снаряженный и запущенный пограничниками, он еще на немножко обессилил нашего врага.