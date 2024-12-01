Як розповів 24 Каналу командир відділення батальйону безпілотних систем Третьої штурмової бригади Семен "Барбер" Семків, обидві думки є правдивими. Він схиляється до того, що дрони таки змінили війну. І українці тут проявили свій неабиякий хист та вміння.

До теми Залишаються "у тіні": хто готує дрони для знищення окупантів

Як дрони вплинули на війну

Як розповів військовий, до початку повномасштабної війни було негласне правило, що на війні краще використовувати винятково військову техніку. Якщо це безпілотники, то мають бути дорогі та технологічні розробки на кшталт "Байрактару".

Україна ж на початку війни, звісно, мала проблеми з власним озброєнням. Все це доводилося вирішувати на ходу. Наша держава не мала достатньої кількості таких безпілотників як "Байрактар". А стежити за лінією фронту потрібно було.

Вся ця історія – заслуга наших людей з інженерним складом мислення. Вони придумали, як виходити з ситуації, коли є мінімум ресурсів, а потрібен максимальний результат. Першим таким рішенням були "весільні дрони". Є Mavic. Він не так далеко летить, але в нього доволі якісна камера. І хлопці такі – давайте використовувати, бо це ж наше здоров'я та життя. Принаймні спробуємо. Можливо, вийде. І вийшло,

– підкреслив військовий.

Такі дрони використовувати значно дешевше, ніж військові розробки. Також значно легше дістати. Наступний етап стався з FPV-дронами. Зазвичай їх використовували для різних перегонів, трюків тощо. Але комусь в голову прийшла ідея прикрутити туди снаряд. І знову таки все вийшло.

Як тільки з досвідом вправність пілотів покращилася, то стало видно, що в деяких моментах FPV-дрон працює краще та точніше, ніж артилерія.

Стандартна артилерія має певні таблиці та розрахунок, скільки снарядів тобі треба на пристрілку. Є снаряди, які йдуть на холодний ствол. Там є свої поправки. Тобто це ціла наука, яка допускає, що ти з першого разу не попадеш. А тут ти набагато економніше та ефективніше використаєш наявний ресурс. У нас дефіцит снарядів. І ми повинні використовувати їх максимально ефективно. Простота та дешевизна сильно підкуповує,

– зауважив військовий.

Україна не мала такої кількості "Джавелінів" чи інших ПТРК, щоб кожного разу вибивати колони російської техніки. FPV-дрони тут певним чином допомогли перекрити нестачу снарядів.

Важливо, що до України фактично ніхто цього не робив. У світі є локальні конфлікти, де переважно умовні "повстанці" воюють зі стрілецької зброєю, а з іншого боку – розвинена країна з танками, літаками та вертольотами.

У випадку з Україною так не вийшло. У нашій державі знайшлося багато ентузіастів, які придумали використовувати доступні технології у військових цілях.

Зараз є тенденція щодо використання наземних роботизованих комплексів. Такі машинки для підвозу боєкомплекту, медицини; для евакуації. Турелі ставлять. Вони станом на зараз не такі ефективні, як хотілося б. Але з FPV-дронами було те саме. Перший рік говорили: "FPV? Та це типу нічого такого". Вже майже три роки – і усім потрібні підрозділи з FPV-дронами,

– наголосив військовий.