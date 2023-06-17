В среду, 14 июня, мужчина склонил несовершеннолетнюю к половым отношениям. А уже 17 июня Государственное бюро расследований сообщило о его задержании.
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Правоохранитель мог быть не один
Как сообщили в Бюро, по предварительной информации, 15-летняя девушка познакомилась с мужчиной в сети Интернет и впоследствии решила встретиться с ним. Однако на свидание правоохранитель пришел не сам – он привел и своего друга.
На свидание в центре Сум мужчина привел друга. Потом они втроем решили прогуляться в одной из лесополос, где впоследствии и состоялся половой контакт,
– отметили в ДБР.
Именно в ходе расследования дела сотрудники Бюро выяснили, что эти мужчины были сотрудниками правоохранительного органа из Полтавы. В Сумы же они приехали на обучение в один из вузов.
В настоящее время продолжается досудебное расследование уголовного преступления и выясняются все обстоятельства инцидента с несовершеннолетней. В частности, устанавливается причастность другого правоохранителя к преступлению.
Процессуальное руководство осуществляет Сумская областная прокуратура.
Мужчине грозит длительное заключение
Правоохранителя, склонившего несовершеннолетнюю к половым отношениям, уже не только задержали, но и сообщили ему о подозрении по факту полового сношения с несовершеннолетней. Отметим, что такой поступок является нарушением части 1 статьи 155 Уголовного кодекса Украины "Совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".
Согласно УКУ, санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
Сексуальные преступления против несовершеннолетних: последние новости
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