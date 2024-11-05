Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на британского журналиста FT Гидеона Рачмана.

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Солдаты КНДР и порно

Как правило надежный источник говорит мне, что северокорейские солдаты, которые дислоцировались в России, никогда раньше не имели беспрепятственного доступа к Интернету. В результате они подсели на порнографию,

– пишет Гидеон Рачман в соцсети Х.

В то же время американский политолог Ян Бремер в комментариях отметил, что удивлен, что Рачман так долго ждал, чтобы опубликовать эту информацию. "Я бы назвал его чрезвычайно надежным источником", – написал он.

К слову, во вторник, 5 ноября, стало известно, что на Курщине состоялись первые боевые действия между украинскими и северокорейскими военными. По словам представителя разведки "речь не идет о крупных столкновениях".