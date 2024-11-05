Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на британського журналіста FT Гідеона Рачмана.

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Солдати КНДР і порно

Як правило надійне джерело каже мені, що північнокорейські солдати, які дислокувалися в Росії, ніколи раніше не мали безперешкодного доступу до Інтернету. В результаті вони підсіли на порнографію,

– пише Гідеон Рачман у соцмережі Х.

Водночас американський політолог Ян Бремер у коментарях відзначив, що здивований, що Рачман так довго чекав, аби опублікувати цю інформацію. "Я б назвав його надзвичайно надійним джерелом", – написав він.

До слова, у вівторок, 5 листопада, стало відомо, що на Курщині відбулися перші бойові дії між українськими та північнокорейськими військовими. За словами представника розвідки "мова не йде про великі зіткнення".