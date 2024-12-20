Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Пуски баллистики на Киев происходили из Брянской области.

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Россияне могли атаковать Киев "Кинжалами"

В 7:02 в КГВА сообщили, что в столице работает ПВО.

Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги,

– говорится в сообщении.

Заметим, что в 6:59 в Воздушных силах сообщали о движении скоростной цели в направлении Киева. Такие же сообщения появлялись в 7:03, 7:07, 7:09, 7:19.

Добавим, что во время атаки в Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К, который является носителем "Кинжала". Впоследствии председатель ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что также столицу атакуют баллистикой из российской Брянской области.

Мониторы предполагают, что столицу могли атаковать корейскими баллистическими ракетами KN-23.

Обратите внимание! О том, каким вооружением атаковали Киев, станет известно после отчета Воздушных сил.

Также ПВО работало в Киевской области. Об этом сообщили в ОВА в 7:10.