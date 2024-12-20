Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 770 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Потери России в войне в 5 раз больше, чем у Украины, – спецпосланник Трампа

Потери врага на 20 декабря 2024 года

Личного состава – около 770420 (+2200),

танков – 9584 (+8),

боевых бронированных машин – 19823 (+24),

артиллерийских систем – 21220 (+42),

РСЗО – 1256 (+0),

средств ПВО – 1027 (+1),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 20600 (+79),

крылатых ракет – 2943 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 31793 (+115),

специальной техники – 3662 (+6).