Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 770 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 20 декабря 2024 года
- Личного состава – около 770420 (+2200),
- танков – 9584 (+8),
- боевых бронированных машин – 19823 (+24),
- артиллерийских систем – 21220 (+42),
- РСЗО – 1256 (+0),
- средств ПВО – 1027 (+1),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20600 (+79),
- крылатых ракет – 2943 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 31793 (+115),
- специальной техники – 3662 (+6).
Потери врага на 20 декабря 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ