Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление будущего спецпредставителя США по вопросам Украины Кита Келлога в эфире Fox Business.

Смотрите также В ISW объяснили, почему Кремль скрывает участие северокорейских войск в боях на Курщине

Спецпредставитель Трампа сделал заявление о потерях России

Келлог отметил, что война, развязанная Россией, превратилась в войну на истощение. Он сравнил это с периодом Второй мировой войны, когда на фронт бросали максимальное количество людей.

"Они (россияне – 24 Канал) просто заваливают большим количеством солдат, а потом еще большим. Атаки волнами с большими масштабами жертв - привычная практика россиян, так же, как и северокорейцев", – заявил Келлог.

Он также добавил, что сейчас потери России в войне в 5 раз превышают украинские. По словам Келлога, на войне уже погибло около 350 – 400 тысяч россиян. Говоря об украинских потерях, Келлог отметил, что они достигают около 150 тысяч.

Обратите внимание! По данным Генштаба ВСУ, Россия за почти 3 года полномасштабной войны потеряла 768 220 человек. Говорится как о погибших оккупантах, так и о раненых.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на войне с Россией погибло 43 тысячи военнослужащих. Еще 370 тысяч защитников получили ранения. Около половины из них возвращается на фронт после реабилитации.