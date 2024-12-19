Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW. Аналитики прогнозируют, что Кремль продолжит игнорировать информацию о привлечении военных КНДР в Курской области.

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Почему Кремль не признает привлечения солдат КНДР в Курской области

Накануне СБУ обнародовала радиоперехват, в которых россияне признают, что северокорейские войска потеряли не менее 220 солдат во время нескольких дней наступления в Курской области.

В то же время 17 декабря издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона сообщило, что ВСУ ликвидировали или ранили "несколько сотен" северокорейских военных в этом регионе. Также отмечалось, что силы КНДР не имеют достаточного боевого опыта.

Карта боевых действий в Курской области / Фото ISW

Впрочем, российский блогер, связанный с Кремлем, ожидаемо выразил сомнения относительно правдивости этих данных, заявив, что нет доказательств, в частности видео, которые бы четко демонстрировали пленных или погибших северокорейских солдат вблизи населенных пунктов Кремне и Плехово в Курской области.

По оценкам ISW, Кремль, вероятно, продолжать избегать упоминаний о развертывании северокорейских военных в Курской области, ведь это стало бы подтверждением, что России приходится привлекать иностранные войска для обороны собственных территорий.