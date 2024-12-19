Повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ISW. Аналітики прогнозують, що Кремль продовжить ігнорувати інформацію про залучення військових КНДР у Курській області.

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Чому Кремль не визнає залучення солдатів КНДР на Курщині

Напередодні СБУ оприлюднила радіоперехоплення, у яких росіяни визнають, що північнокорейські війська втратили щонайменше 220 солдатів під час кількох днів наступу в Курській області.

Водночас 17 грудня видання The New York Times з посиланням на високопосадовця Пентагону повідомило, що ЗСУ ліквідували або поранили "кілька сотень" північнокорейських військових у цьому регіоні. Також зазначалося, що сили КНДР не мають достатнього бойового досвіду.

Карта бойових дій в Курській області / Фото ISW

Втім, російський блогер, пов’язаний із Кремлем, очікувано висловив сумніви щодо правдивості цих даних, заявивши, що немає доказів, зокрема відео, які б чітко демонстрували полонених або загиблих північнокорейських солдатів поблизу населених пунктів Крем’яне і Плехове в Курській області.

За оцінками ISW, Кремль, ймовірно, продовжуватиме уникати згадок про розгортання північнокорейських військових у Курській області, адже це стало б підтвердженням, що Росії доводиться залучати іноземні війська для оборони власних територій.