Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 770 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 20 грудня 2024

  • Особового складу – близько 770420 (+2200),
  • танків – 9584 (+8),
  • бойових броньованих машин – 19823 (+24),
  • артилерійських систем – 21220 (+42),
  • РСЗВ – 1256 (+0),
  • засобів ППО – 1027 (+1),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20600 (+79),
  • крилатих ракет – 2943 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31793 (+115),
  • спеціальної техніки – 3662 (+6).

втрати ворога на 20 грудня 2024 рокуВтрати ворога на 20 грудня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ