Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 770 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Втрати Росії у війні у 5 разів більші, ніж в України, – спецпосланець Трампа

Втрати ворога на 20 грудня 2024

Особового складу – близько 770420 (+2200),

танків – 9584 (+8),

бойових броньованих машин – 19823 (+24),

артилерійських систем – 21220 (+42),

РСЗВ – 1256 (+0),

засобів ППО – 1027 (+1),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20600 (+79),

крилатих ракет – 2943 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 31793 (+115),

спеціальної техніки – 3662 (+6).