Про це повідомили джерела 24 Каналу у ГУР.

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Що відомо про кібератаку на "Газпром"

Як повідомили джерела, з 28 січня клієнти компаній "Газпрому" не можуть користуватися особистим кабінетом, скористатися послугами онлайн-сервісів компанії, здійснити оплату за пальне за допомогою паливних карт, списати або накопичити бонуси на рахунок тощо.

Представники "Газпрому" у відповідь на скарги клієнтів повідомляли, що наразі спостерігається "тимчасовий технічний збій", щоправда, не пояснювали характер і причини такого "збою". Коли роботу онлайн-сервісів може бути відновлено, у російських компаніях не повідомляють.

Джерела додали, що причиною у збої сервісів "Газпрому" є DDOS-атака кіберфахівців ГУР. Цю атаку кібергрупа присвятила героям битви під Крутами.

Сьогоднішні проблеми російських водіїв – це привіт від наших побратимів з 1918 року, героїв бою під Крутами, які понад сто років тому дали тягла злочинним російським бандам наркомана Муравйова. Сьогодні ми продовжуємо справу тодішніх захисників Києва як на фронті, так і в кіберпросторі. Слава Україні!

– прокоментували подію джерела.