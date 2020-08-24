Журналіст Юрій Бутусов наполягає, що затримання вагнерівців у Білорусі – це провальна операція спецслужб України. Ба більше, її проводили спільно зі спецслужбами США.

Щодо цього 23 серпня головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов написав у фейсбуці розлогий пост, у якому зробив кілька гучних заяв:

До теми Участь України у спецоперації з вагнерівцями: реакція СБУ на цю версію

Зеленський заборонив відкривати справу за провал спецоперації із затримання 28 російських терористів і за розголошення інформації у справі 42014000000000457. Під час наради щодо вагнерівців у кабінеті Зеленського була людина без допуску до державної таємниці – секретар президента Марія Левченко. Операцію із затримання терористів спецслужби України проводили спільно зі спецслужбами США. Тож тепер, коли операція провалилася, рівень довіри американської розвідспільноти до українців зменшився.

В операції брали участь спецслужби США. А конкретно – співробітник Т., якого прекрасно знають в українській розвідспільноті. Це була перша масштабна операція, яку спецслужби України й США проводили спільно проти Росії,

– написав Бутусов.

У спецоперації з боку України брали участь багато структур, тож десятки людей знають про неї:

Головне управління розвідки Міністерства оборони – на чолі з Василем Бурбою.

Служба безпеки України – її представляв Руслан Баранецький.

Офіс генпрокурора, департамент розслідування військових злочинів – заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

ЗСУ – командувач Руслан Хомчак.

Міноборони – міністр Андрій Таран.

Офіс Президента – тобто, сам Володимир Зеленський, а також Єрмак, Демченко, Машовець та Левченко.

Журналіст також пообіцяв найближчими днями викласти "ще дані по операції, фотографії та дані терористів, отримані в рамках кримінальної справи".

Я буду вимагати суду і відкриття кримінальної справи для фіксації всього того, що я тут написав,

– підсумував Бутусов.

Коротко про скандал із вагнерівцями та ймовірною причетністю спецслужб України

Білорусь 14 серпня передала Росії затриманих 29 липня бойовиків ПВК "Вагнера", попри обіцянки співпрацювати щодо цього з Україною.

Журналіст Юрій Бутусов тим часом повідомив, що за його інформацією саме українські спецслужби підготували масштабну операцію із затримання бойовиків "Вагнера" і виманили їх до Білорусі. Однак спецоперація провалилася – після того, як силовики доповіли про неї в Офісі Президента.

Водночас Зеленський 5 серпня звільнив Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони та призначив на цю посаду Буданова.

Утім, і Буданов, і Бурба запевнили, що інформація Бутусова – це "домисли", які "є спробою завдати шкоди спецслужбам України".

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