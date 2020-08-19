У СБУ відмовились коментувати чутки про начебто сплановану спецоперацію українських спецслужб щодо затримання вагнерівців. Поширення цієї інформації у Службі безпеки назвали інформаційною операцією ворога.

Чутки поширило російське видання, – СБУ

Першоджерелом цієї чутки у СБУ назвали російське видання. Про це мовиться в офіційній заяві відомства, опублікованій на сторінці у фейсбук.

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Зазначаємо – дані стосовно участі СБУ у так званій "вагнерівській спецоперації" є звичайним фейком. А його першоджерелом, наголошуємо, більше ніж тиждень тому було саме російське видання,

– мовиться у повідомленні.

Також у СБУ повідомили, що жоден їхній співробітник не брав участі у "вербуванні" бійців "Вагнера", про що мовиться в оприлюднених аудіозаписах.

Про що мова? На ютуб-каналі української журналістки Яніни Соколової було оприлюднене відео, на якому – записи розмов під час так званого "вербування вагнерівців". У розповідях бійці ПВК "Вагнера" зізнаються, що збили два українські літаки та вертоліт.

Це операція російських спецслужб, – ГУР

Раніше свою поінформованість про спецоперацію з затриманням вагнерівців спростував і голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Голова ГУР Кирило Буданов зазначив, що якщо операція розроблялась, то саме російськими, а не українськими спецслужбами.

Спецоперація щодо вагнерівців: версія Юрія Бутусова

Раніше головний редактор видання Цензор. НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що українські спецслужби, зокрема СБУ, підготували спецоперацію щодо затримання вагнерівців.

В межах цієї спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вишки у Венесуелі.

24 липня групу мали привезти з Москви в Мінський аеропорт, не затримуючись у Білорусі. А 25 числа найманці мали вилетіти в Туреччину. І під час цього перельоту літак повинен був екстрено сісти в одному з українських аеропортів, оскільки одному з пасажирів нібито стало би погано. Цю роль мав виконувати агент СБУ. Під виглядом медпрацівників в літак зайшла би група спецпризначенців та затримала би вагнерівців.

24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький та начальник ГУР Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі Президента . На доповіді серед інших були присутніми президент Володимир Зеленський і голова ОПУ Андрій Єрмак.

. На доповіді серед інших були присутніми президент Володимир Зеленський і голова ОПУ Андрій Єрмак. І після заходу Єрмак нібито попросив відкласти спецоперацію через переговори з РФ про обмін полоненими.

Операцію відклали до 30 липня. Українські розвідники підозрюють, що після цього стався злив інформації у ФСБ РФ. Результатом було затримання найманців у Мінську і подальша їх передача Росії.

3 серпня Зеленський знову зібрав нараду. Під час неї начальник розвідки Бурба заявив, що операцію провалено, а причина цьому – зрада . Після цих подій Зеленський звільнив Бурбу та призначив нового начальника ГУР, а Баранецький пішов у безстрокову відпустку.

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