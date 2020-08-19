Участь України у спецоперації з вагнерівцями: реакція СБУ на цю версію
У СБУ відмовились коментувати чутки про начебто сплановану спецоперацію українських спецслужб щодо затримання вагнерівців. Поширення цієї інформації у Службі безпеки назвали інформаційною операцією ворога.
Чутки поширило російське видання, – СБУ
Першоджерелом цієї чутки у СБУ назвали російське видання. Про це мовиться в офіційній заяві відомства, опублікованій на сторінці у фейсбук.
Актуально Це дезінформаційна кампанія, – Єрмак про начебто участь у спецоперації з вагнерівцями
Зазначаємо – дані стосовно участі СБУ у так званій "вагнерівській спецоперації" є звичайним фейком. А його першоджерелом, наголошуємо, більше ніж тиждень тому було саме російське видання,
– мовиться у повідомленні.
Також у СБУ повідомили, що жоден їхній співробітник не брав участі у "вербуванні" бійців "Вагнера", про що мовиться в оприлюднених аудіозаписах.
Це операція російських спецслужб, – ГУР
Раніше свою поінформованість про спецоперацію з затриманням вагнерівців спростував і голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Голова ГУР Кирило Буданов зазначив, що якщо операція розроблялась, то саме російськими, а не українськими спецслужбами.
Спецоперація щодо вагнерівців: версія Юрія Бутусова
- Раніше головний редактор видання Цензор. НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що українські спецслужби, зокрема СБУ, підготували спецоперацію щодо затримання вагнерівців.
- В межах цієї спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вишки у Венесуелі.
- 24 липня групу мали привезти з Москви в Мінський аеропорт, не затримуючись у Білорусі. А 25 числа найманці мали вилетіти в Туреччину. І під час цього перельоту літак повинен був екстрено сісти в одному з українських аеропортів, оскільки одному з пасажирів нібито стало би погано. Цю роль мав виконувати агент СБУ. Під виглядом медпрацівників в літак зайшла би група спецпризначенців та затримала би вагнерівців.
- 24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький та начальник ГУР Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі Президента. На доповіді серед інших були присутніми президент Володимир Зеленський і голова ОПУ Андрій Єрмак.
- І після заходу Єрмак нібито попросив відкласти спецоперацію через переговори з РФ про обмін полоненими.
- Операцію відклали до 30 липня. Українські розвідники підозрюють, що після цього стався злив інформації у ФСБ РФ. Результатом було затримання найманців у Мінську і подальша їх передача Росії.
- 3 серпня Зеленський знову зібрав нараду. Під час неї начальник розвідки Бурба заявив, що операцію провалено, а причина цьому – зрада. Після цих подій Зеленський звільнив Бурбу та призначив нового начальника ГУР, а Баранецький пішов у безстрокову відпустку.
Детально Зрада у верхівці: чому Зеленський звільнив начальника військової розвідки?
Що відомо про затримання вагнерівців у Білорусі
- 29 липня 32 бойовиків проросійського угрупування "Вагнера" затримали біля Мінська, ще одного спіймали на півдні країни.
- За словами білоруської влади, метою перебування вагнерівців у країні була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії".
- Натомість російська влада, яка формально не має відношення до бойовиків, запевнила: Білорусь була лише відправною точкою для вагнерівців до Стамбула. Бойовики, мовляв, просто затрималися на довше, бо не встигли на літак.
- Україна надіслала запит на видачу їй 28 з 32 найманців – кожен з них брав участь у війні на Донбасі, а 9 навіть були громадянами України.
- 14 серпня влада Білорусі відпустила 32 з 33 найманців до Росії. Одного залишили, адже він – громадянин Білорусі.
- Офіційний Київ засудив таке рішення Мінська.