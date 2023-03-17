Про те, як українським пілотам вдавалося робити неможливе, розповіли журналістам 24-річний офіцер Сил спеціального призначення з Головного управління розвідки Міністерства оборони України із позивним "Рудий" та полковник Григорій.

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"Рудий" і ще один вцілілий пілот – командир ескадрильї та офіцер ГУР, який допомагав планувати місію – вперше розкрили деталі операції.

6 польотів завершились успішно, а понад 20 – ні

"Рудий" розповів, що з 21 березня по 11 травня 2022 року 15 гелікоптерів та 45 членів екіпажу взяли участь у майже 30 рятувальних місіях до "Азовсталі". Вони доставляли:

супутники Starlink,

боєприпаси,

медикаменти,

а також евакуювали поранених.

Всі подальші вильоти виглядали як нахабство з нашого боку. Росіяни чекали на нас. Кожен вертоліт був обстріляний, багато з них були пошкоджені,

– сказав "Рудий".



"Рудий" офіцер Сил спеціального призначення з ГУР МО / Фото ГУР для Times

До 5 квітня росіяни затягнули зашморг навколо "Азовсталі". Але українці продовжували виконувати рятувальні місії, попри втрати та необхідність приземлятися так близько до росіян.

"Ми ухвалили рішення, що кожен пілот буде літати лише один раз. Ми розуміли, що після одного польоту він матиме досвід, знатиме маршрут, знатиме підходи. Але ми також знали, що велика частина цього – це удача", – пояснив полковник Григорій.



Полковник Григорій – командир ескадрильї 12-ої окремої бригади армійської авіації / Фото Сергія Сторожева

Про останній успішний політ

"Рудий" розповів як одного ранку прокинувся з жахливим передчуттям, що їхня удача сходить нанівець. Він піднявся на борт одного з резервних Мі-8, щоб бути напоготові на той випадок, якщо щось піде не за планом. Інший пілот – В'ячеслав сидів за штурвалом другого гелікоптера.

Коли 2 основні вертольоти з пораненими прямували до них від "Азовсталі", вони втратили зв'язок з одним із них. До нього було всього 7 кілометрів. В'ячеслав вирушив на пошуки вцілілих, взявши з собою командира "Рудого". Вони саме приземлялися на місці катастрофи, коли з-за дерев вилетіла реактивна протитанкова граната і поцілила в гелікоптер.

В'ячеслав загинув, але командирові спецназу та декому з екіпажу вдалося вибратись живими. Рудий каже, що у тій аварії загинуло 23 людини. Місцеві мешканці розповідали, що інші наші хлопці вижили, але десь переховуються. Це був останній успішний політ.

Коли довелося припинити польоти

"Рудий" зазначив, що до 11 травня зробили понад 20 спроб дістатися до "Азовсталі". Але окупанти укріпили лінію фронту і підвели туди війська.

Вони освітлювали нас прожекторами й ракетами. Над нами патрулювали винищувачі. Наші пілоти летіли, бачили запуск двох ракет, розверталися, за п'ять кілометрів знову намагалися зайти, але росіяни знову запускали ракети, і пілот розумів, що шансів потрапити туди немає,

– сказав "Рудий".

Коли українці зрозуміли, що їм не вдасться прорватися, вони припинили польоти. Це призвело до наказу про припинення оборони "Азовсталі" 20 травня.

Зверніть увагу! З 15 гелікоптерів, які брали участь в операціях, три були збиті. 34-річний Юрій, 38-річний Борис і 52-річний В'ячеслав – пілоти, які так і не повернулися додому.



Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття та слова подяки українським пілотам, які загинули, захищаючи Україну. Вічна пам'ять!

Я дуже вдячний усім, хто брав участь, і пишаюся, пишаюся кожним спецпризначенцем, який брав участь в оперативному супроводі цих гелікоптерів,

– зазначив Павло, який теж координував операцію, розроблену Кирилом Будановим.

За його словами, це здавалося неможливим, але українські пілоти показали, що нікого не кидають і будуть боротися до останнього за кожного українця.

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