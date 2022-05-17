Важке рішення

Я хочу акцентувати увагу тільки на двох речах. На війні перемовини ведуться тоді, коли є вибір між поганим та дуже поганим.

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Те ж саме стосується і призначень на посаді людей які за нашим переконанням не повинні взагалі там бути.

Погано і дуже погано. Втрата людей без шансів і шанси на збереження. Втрата держави та державності та шанси на перемогу при ряді не популярних рішень. При виборі між поганим та дуже поганим.

Крапка!

Я не маю можливості зараз щось розписувати. У нас запеклі бої за населені пункти, які вже були звільнені та контратаковані ворогом.

Або ми довіряємо ЗСУ, або не удавайте довіру на словах, та не ховайтесь за красивими словами про довіру. Все. Крапка.

В дискусії та полеміку не вступаю. "Щоб віра моя була гранітом, щоб росла завзяттям міць".

Евакуація поранених з Азовсталі: все, що потрібно знати – дивіться відео: