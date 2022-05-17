Трудное решение

Я хочу акцентировать внимание только на двух вещах. На войне переговоры ведутся, когда есть выбор между плохим и очень плохим.

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То же касается и назначений на должности людей, которые, по нашему убеждению, не должны вообще там быть.

Плохо и очень плохо. Потеря людей без шансов и шансы на сохранение. Потеря государства и государственности и шансы на победу при ряде непопулярных решений. При выборе между плохим и очень плохим.

Точка!

У меня нет возможности сейчас что-то расписывать. У нас ожесточенные бои за населенные пункты, уже освобожденные и контратакованные врагом.

Либо мы доверяем ВСУ, либо не притворяйтесь, что вы верите на словах, и не прячьтесь за красивыми словами о доверии. Все. Точка.

В дискуссии и полемику не вступаю. "Чтобы вера моя была гранитом, чтобы росла упорством мощь".

Эвакуация раненых из Азовстали: все что нужно знать – смотрите видео: