Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

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По его словам, гуманитарная операция по эвакуации раненых из "Азовстали" достаточно сложная, там задействовано много людей.

Смирнов говорит, что есть определенные договоренности, о которых нельзя говорить, чтобы ничего не сорвалось. Но высшее руководство надеется, что все пройдет хорошо.

Первые раненые ребята из "Азовстали" уже эвакуированы, они приехали. Те договоренности, которые были, достигнуты. Всем будет предоставлена медицинская помощь, питание и все необходимое,

– заявил советник министра МВД.

Ростислав Смирнов сообщил, что эвакуированные раненые из "Азовстали" будут засчитаны как военнопленные, и все войдут в список на обмен.

"Поэтому я думаю, мы сможем в ближайшее время увидеть их на освобожденной земле, когда обменяем их на пленных оккупантов", – сказал он.

Смирнов подчеркнул, что оккупанты не одержали победы в Мариуполе. "И то, что сейчас происходит с нашими военными на Азовстали – это личная месть Путина, потому что они не дали ему нормально "отпраздновать" и показать что-то на день победы", – добавил он.

Эвакуация раненых военных из "Азовстали"

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