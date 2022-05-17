Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.
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По его словам, гуманитарная операция по эвакуации раненых из "Азовстали" достаточно сложная, там задействовано много людей.
Смирнов говорит, что есть определенные договоренности, о которых нельзя говорить, чтобы ничего не сорвалось. Но высшее руководство надеется, что все пройдет хорошо.
Первые раненые ребята из "Азовстали" уже эвакуированы, они приехали. Те договоренности, которые были, достигнуты. Всем будет предоставлена медицинская помощь, питание и все необходимое,
– заявил советник министра МВД.
Ростислав Смирнов сообщил, что эвакуированные раненые из "Азовстали" будут засчитаны как военнопленные, и все войдут в список на обмен.
"Поэтому я думаю, мы сможем в ближайшее время увидеть их на освобожденной земле, когда обменяем их на пленных оккупантов", – сказал он.
Смирнов подчеркнул, что оккупанты не одержали победы в Мариуполе. "И то, что сейчас происходит с нашими военными на Азовстали – это личная месть Путина, потому что они не дали ему нормально "отпраздновать" и показать что-то на день победы", – добавил он.
Эвакуация раненых военных из "Азовстали"
- Вечером 16 мая Владимир Зеленский обратился к украинцам и сообщил, что операция по спасению защитников Мариуполя начата.
- С территории завода "Азовсталь" удалось эвакуировать 53 тяжелораненых защитников Украины. Их привезли в больницу во временно оккупированный Новоазовск, а затем обменяют и вернут домой.
- Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Еленовку. В дальнейшем они должны быть возвращены на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена.
- Министр Ирина Верещук отметила, что гуманитарная операция по спасению защитников Мариуполя продолжается. Как только состояние раненых нормализуется, их обязательно обменяют и вернут в Украину.
- Добавим, что на Азовстали еще находятся украинские военные и раненые. Мероприятия по их спасению продолжаются.
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