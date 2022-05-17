Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.
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За його словами, гуманітарна операція з евакуації поранених з "Азовсталі" є досить складною, там задіяно багато людей.
Смірнов каже, що є певні домовленості, про які не можна говорити, щоб нічого не зірвалося. Але вище керівництво надіється, що все пройде добре.
Перші поранені хлопці з "Азовсталі" вже евакуйовані, вони приїхали. Ті домовленості, які були, досягнені. Всім буде надана медична допомога, харчування та все необхідне,
– заявив радник міністра МВС.
Ростислав Смірнов повідомив, що евакуйовані поранені з "Азовсталі" будуть зараховані як військовополонені, і всі увійдуть у список на обмін.
"Тому я думаю, ми зможемо найближчим часом побачити їх на звільненій землі, коли обміняємо їх на полонених окупантів", – сказав він.
Смірнов наголосив, що окупанти не отримали перемоги у Маріуполі. "І те, що зараз відбувається з нашими військовими на Азовсталі – це особиста помста Путіна, бо вони не дали йому нормально “відсвяткувати” та показати щось на день перемоги", – додав він.
Евакуація поранених військових з "Азовсталі"
- Ввечері 16 травня Володимир Зеленський звернувся до українців та повідомив, що операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата.
- З території заводу "Азовсталь" вдалося евакуювати 53 важкопоранених захисників України. Їх привезли в лікарню до тимчасово окупованого Новоазовська, а згодом обміняють та повернуть додому.
- Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки. В подальшому їх мають повернути на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну.
- Міністерка Ірина Верещук наголосила на тому, що гуманітарна операція з порятунку захисників Маріуполя триває. Щойно стан поранених нормалізується, їх неодмінно обміняють та повернуть до України.
- Додамо, що на "Азовсталі" ще перебувають українські військові та поранені. Заходи задля їхнього порятунку тривають.
Відео до теми – Ганна Маляр про операцію з евакуації оборонців Азовсталі