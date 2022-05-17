Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

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За його словами, гуманітарна операція з евакуації поранених з "Азовсталі" є досить складною, там задіяно багато людей.

Смірнов каже, що є певні домовленості, про які не можна говорити, щоб нічого не зірвалося. Але вище керівництво надіється, що все пройде добре.

Перші поранені хлопці з "Азовсталі" вже евакуйовані, вони приїхали. Ті домовленості, які були, досягнені. Всім буде надана медична допомога, харчування та все необхідне,

– заявив радник міністра МВС.

Ростислав Смірнов повідомив, що евакуйовані поранені з "Азовсталі" будуть зараховані як військовополонені, і всі увійдуть у список на обмін.

"Тому я думаю, ми зможемо найближчим часом побачити їх на звільненій землі, коли обміняємо їх на полонених окупантів", – сказав він.

Смірнов наголосив, що окупанти не отримали перемоги у Маріуполі. "І те, що зараз відбувається з нашими військовими на Азовсталі – це особиста помста Путіна, бо вони не дали йому нормально “відсвяткувати” та показати щось на день перемоги", – додав він.

Евакуація поранених військових з "Азовсталі"

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