Як зазначають у виданні, посилаючись на дані державної статистики та правозахисників, Росія звільнила до 100 тисяч ув'язнених. Після чого їх відправили воювати в Україну. Звертають увагу на те, що ця цифра значно більша, ніж озвучувалося раніше.

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У Росії стало значно менше зеків

Те, що різко скорочується кількість ув'язнених у Росії, демонструє, що міністерство оборони надалі агресивно вербує засуджених злочинців. І робить це після того, як заборонило ПВК "Вагнера" це робити.

Так, заступник міністра юстиції Всеволод Вуколов, котрий і озвучив відповідну цифру під час панельної дискусії на початку жовтня, зауважив, що до початку повномасштабного вторгнення у Росії нараховували 420 тисяч зеків. Натомість наразі їхня кількість скоротилася до історичного мінімуму – близько 266 тисяч.

Звернули увагу на пік вербувальної кампанії Пригожина. Він торік літав від однієї російської колонії до іншої, вербуючи зеків. Приблизно у той же час Федеральна служба виконання покарань Росії (ФСВП) припинила публікування своєї звичайної детальної статистики. Сталося це після того, як почали з'являтися дані про те, що за два місяці в'язниці збідніли на 23 тисячі чоловіків.

Якщо 10 років тому наш контингент у в'язницях сягав майже 700 000 осіб, то зараз у виправних колоніях утримується близько 266 000 осіб,

– сказав Вуколов.

Росіяни шоковані словами Вуколова

У The Washington Post зауважило, що росіяни приголомшені викриттям Вуколова. Директор правозахисної організації "Росія за ґратами" Ольга Романова заявила, що "це шокуюче число".

На початку війни було 420 000 ув'язнених, і ми знаємо, що Пригожин забрав близько 50 000. Зазвичай приплив нових ув'язнених приблизно однаковий, тому зараз ми повинні бачити цифру ближче до 400 000,

– каже вона.

Тож вона припустила, що російське міноборони, швидше за все, набрало близько 100 тисяч зеків, щоб відправити їх на фронт. Романова додала, що з 1 лютого міноборони прийшло до всіх в'язниць. Відмінність у тому, що Пригожин катався по колоніях, а оборонне відомство проводило вербування відразу по всіх в'язницях.

Було відчуття, що вони перевищують темпи "Вагнера", але не набагато. А тепер виявляється, що набагато перевищують,

– додала вона.

Тим часом видання "Медіазона", яке займається висвітленням російської системи правосуддя, назвало ще одну цифру. За його даними, у 2023 році кількість зеків у Росії – тих, котрі вже засуджені та відбувають покарання у колонії, – скоротилася на 43 тисячі осіб. Достеменно невідомо, скільки з них відправили на фронт.