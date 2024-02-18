Враг постоянно штурмовал Авдеевку, несмотря на огромные потери в личном составе и технике. Поэтому неудивительно, что оккупанты открывали и friendly fire.
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Самоликвидация российских военных под Авдеевкой
Агент "Атеш", который является военнослужащим вооруженных сил России, рассказал об интересном случае самоликвидации оккупантов. Так, во время ожесточенных боев за Авдеевку российская авиация открыла дружественный огонь и ошибочно (а, может, и нет) нанесла удар по позициям оккупантов.
Под ударом российской авиации оказались позиции, на которых находились подразделения артиллерии 239 танкового полка армии России.
Спасибо пилотам воздушно-космических сил России, РФ, продолжайте в том же духе,
– говорится в сообщении "Атеш".
Ожесточенные бои за Авдеевку: последние новости
- В ночь на 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских защитников из Авдеевки. Такое решение было принято из-за угрозы российского окружения.
- Командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что выход личного состава из Авдеевки происходил в соответствии с планом, разработанного с учетом различных сценариев и возможного изменения оперативной обстановки. Однако на конечном этапе операции, под давлением сил противника, которые преобладали, некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен.
- Бойцы Третьей штурмовой бригады сообщили, что их подразделения также вышли на подготовленные позиции в окрестностях Авдеевки. Сейчас линию фронта выровняли, однако россияне не оставляют наступательных операций.
- Пресс-офицер Третьей штурмовой добавил, что критический момент в операции вывода войск из Авдеевки прошел, однако он отметил, что не в его полномочиях сообщать, завершился ли выход ВСУ из города.
- Бои под Авдеевкой продолжались с 2014 года, с началом полномасштабного вторжения ситуация обострилась, но Силы обороны продолжали давать отпор врагу. С октября 2023 года оккупанты начали активно штурмовать Авдеевку и на этом участке фронта происходили десятки боевых столкновений. По приблизительным подсчетам, только за последние 4 месяца оккупанты потеряли под Авдеевкой по меньшей мере 17 тысяч личного состава.