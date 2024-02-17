Украинские бойцы не позволяли врагу окружить позиции вплоть до начала вывода сил из Авдеевки. Оборона на Авдеевском направлении продолжается.
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Оборона Авдеевки
В Третьей отдельной штурмовой бригаде рассказали, что с момента передислокации в Авдеевку их подразделения нанесли существенные потери ключевой ударной группировке российской армии. Оккупанты имели преимущество в артиллерии, ударных дронах и регулярно применяли до сотни КАБов в день – однако, несмотря на это, теряли огромное количество воинов и техники.
Украинские защитники сообщили, что за время деятельности 3 ОШБр в Авдеевке россияне потеряли:
- более 1 500 погибшими;
- более 3 500 ранеными;
- более 20 единиц бронетехники.
До момента отвода бойцы Третьей штурмовой не позволяли врагу осуществить полное окружение позиций,
– отметили воины.
В 3-й штурмовой бригаде рассказали, что они отошли на подготовленные позиции в окрестностях Авдеевки и выровняла линию фронта. Сейчас россияне не сбавляют наступательных оборотов. Оборона на Авдеевском направлении продолжается.
ВСУ вышли из Авдеевки
- В ночь на 17 февраля Александр Сырский принял решение о выводе наших военных из Авдеевки. Он отметил, что это необходимо во избежание окружения города и сохранения жизней. Главнокомандующий добавил, что принимаются меры для стабилизации обстановки и удержания занимаемых позиций.
- Глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал, что Третья штурмовая бригада, ряд других подразделений, войска специального назначения – все они были нужны для того, чтобы провести организованный и контролируемый выход. Во время отхода украинцам удалось взять определенное количество россиян в плен – они станут обменным резервом.
- Министр обороны Рустем Умеров рассказал, что Украина усвоила главные уроки, которые выучила на примере Авдеевки. Для возвращения города ВСУ необходимы современные системы ПВО, чтобы враг не мог применять КАБы. В частности, по состоянию на сейчас есть потребность в средствах дальнего поражения для уничтожения вражеских складов. Также нам нужно как можно больше артиллерийских снарядов.