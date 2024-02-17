Украинские бойцы не позволяли врагу окружить позиции вплоть до начала вывода сил из Авдеевки. Оборона на Авдеевском направлении продолжается.

Смотрите также Украинские подразделения вывели из Авдеевки: что происходит на одном из самых тяжелых направлений

Оборона Авдеевки

В Третьей отдельной штурмовой бригаде рассказали, что с момента передислокации в Авдеевку их подразделения нанесли существенные потери ключевой ударной группировке российской армии. Оккупанты имели преимущество в артиллерии, ударных дронах и регулярно применяли до сотни КАБов в день – однако, несмотря на это, теряли огромное количество воинов и техники.

Украинские защитники сообщили, что за время деятельности 3 ОШБр в Авдеевке россияне потеряли:

более 1 500 погибшими;

более 3 500 ранеными;

более 20 единиц бронетехники.

До момента отвода бойцы Третьей штурмовой не позволяли врагу осуществить полное окружение позиций,

– отметили воины.

В 3-й штурмовой бригаде рассказали, что они отошли на подготовленные позиции в окрестностях Авдеевки и выровняла линию фронта. Сейчас россияне не сбавляют наступательных оборотов. Оборона на Авдеевском направлении продолжается.

ВСУ вышли из Авдеевки