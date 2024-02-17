Українські бійці не дозволяли ворогу оточити позиції аж до початку виведення сил з Авдіївки. Оборона на Авдіївському напрямку продовжує тривати.

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Оборона Авдіївки

У Третій окремій штурмовій бригаді розповіли, що з моменту передислокації в Авдіївку їх підрозділи завдали суттєвих втрат ключовому ударному угрупуванню російської армії. Окупанти мали перевагу в артилерії, ударних дронах та регулярно застосували до сотні КАБів на день – однак попри це втрачали величезну кількість вояк та техніки.

Українські захисники повідомили, що за час діяльності 3 ОШБр у Авдіївці росіяни втратили:

понад 1500 загиблими;

понад 3500 пораненими;

понад 20 одиниць бронетехніки.

До моменту відведення бійці Третьої штурмової не дозволяли ворогу здійснити повне оточення позицій,

– наголосили воїни.

У 3-й штурмовій бригаді розповіли, що вони відійшли на підготовлені позиції на околицях Авдіївки та вирівняла лінію фронту. Наразі росіяни не збавляють наступальних обертів. Оборона на Авдіївському напрямку триває.

ЗСУ вийшли з Авдіївки