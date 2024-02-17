Було зрозуміло що навіть попри суттєві втрати, Росія продовжуватиме наступ. Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, додавши, що українське командування це знало, тому перекинуло під Авдіївку додаткові підрозділи.

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ЗСУ взяли в полон багато росіян

Третя штурмова бригада, низка інших підрозділів, війська спеціального призначення – всі вони були потрібні для того, щоб провести організований та контрольований вихід, а також розташуватися на інших рубежах.

Організувати безпечний відступ надзвичайно складно, а ще треба зважати на евакуацію, прикриття, розташування бійців на нових місцях. Ми розуміємо, що була велика кількість поранених і, ймовірно, частина цивільного населення – це великий пласт завдань,

– зауважив Іван Тимочко.

Навіть попри всі заяви, росіяни не можуть похвалитися величезними успіхами. Так, було підтверджено, що під час виходу декілька наших бійці потрапили в полон. Але окупанти не оприлюднюють відео, на яких було б видно багато українських полонених.

Зверніть увагу! Командувач ОСУВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський підтвердив, що на завершальному етапі операції з виходу з Авдіївки певна кількість військових потрапила в полон. Це відбулося під тиском сил противника, які суттєво переважали. Українські інституції звернуться до відповідних міжнародних органів, щоб бійців повернули на Батьківщину.

"Водночас ми спостерігаємо картину, що наші бійці взяли дуже багато росіян у полон, можливо, їх і мінятимуть. Насправді відступ був спланований, організований і це видно", – наголосив голова Ради резервістів.

Українські воїни показали надзвичайно ефективну роботу

З військового погляду, Авдіївка та бійці, які її обороняли, показали надзвичайну стійкість та ефективність роботи. Це очевидно навіть з огляду на співвідношення втрат. В середньому їх оцінюють, як 1 до 10 – 12. Щобільше, якщо враховувати поранених і тих окупантів, які вже ніколи не повернуться у стрій, то цифри значно більші. Мовиться про десятки тисяч загиблих.

Попри всю силу духу та волю, Авдіївка також показала, що ми суттєво залежимо від підтримки наших союзників,

– зазначив Тимочко.

Україна отримує величезний об'єм допомоги, але якщо він не є стабільним, то в критичних моментах багато наших зусиль просто нівелюються. Величезний спектр роботи втрачає свою ефективність, тому з таких ситуацій треба робити висновки. Адже у військовому сенсі бійці та їхні командири зробили все, що могли.

Після виходу з Авдіївки війна не зупиниться

Важливо розуміти, що бої тривають по всій лінії фронту. Останнім часом увага найбільше була звернена до Авдіївки, але територія бойових дій насправді значно більша й ширша.

Наприклад, 17 лютого стало відомо, що Повітряні сили на Сході збили 3 винищувачі. Можна припустити, що вони не очікували на таку "несподіванку", тому підійшли надто близько. Або, можливо, росіяни думали, що всі наші війська та системи ППО залучені до прикриття виходу ЗСУ з Авдіївки.

Тож треба розуміти, що з виходом наших військ з Авдіївки, війна та бої не припиняться. Не буде полегшення чи видиху, фронт все одно залишиться "гарячим", все одно йтимуть важкі бої,

– підкреслив Тимочко.

Ба більше, частину своїх підрозділів окупанти розтягнуть на інші напрямки, тому можна очікувати активізації на будь-якій ділянці фронту. Саме тому зараз українська армія, як ніколи потребує підтримки суспільства.

Як вплине на росіян кількість втраченої техніки в Авдіївці

До оборони Авдіївки Україна максимально залучила все, що могла. Мовиться про боєкомплект, бронетехніку, особовий склад. Саме тому місто протрималося так довго, але всього цього виявилося недостатньо. Кількість російських бійців і бронетехніки були неспівмірними з тим, що мала Україна.

Для росіян 400 – 500 одиниць знищених танків – це дуже велика проблема. Але знищення 40 – 50 тисяч їхніх солдатів – для Путіна ніщо. Людський ресурс не має для нього ніякого значення,

– сказав Іван Тимочко.

Знайти нових бійців – це для окупантів не надто серйозний виклик. Вони мобілізують, заплатять найманцям, але питання в тому, хто зможе керувати, утримувати, забезпечувати, харчувати цю велику живу силу. Це справді проблема для росіян, яка дуже ускладнює ефективність їхньої армії.

Вони сконцентрували свої найкращі сили на Авдіївку. Вся російська еліта, міць була зосереджена біля невеликого містечка, в якому до війни жило 30 000 населення. Вони ж за весь період сконцентрували там у 5 – 6 разів більше військ і техніки,

– зауважив голова Ради резервістів.

Все це дуже серйозно виснажило Росію, тому зараз окупанти активно розконсервовують свою стару бронетехніку.

Щоб протистояти Росії Україні потрібна авіація

Навряд чи росіяни змогли б досягти успіху, чи відбити наші війська, якби не залучили стільки авіації. Вони запускали на місто КАБи, ФАБи, 250 кілограмові, пів тонні й навіть півтора тонні бомби. Їх ставили на спеціальні керовані модулі, які запускали з літаків – це дало їм можливість знищувати житлові будинки, цілі квартали просто до фундаментів.

Водночас це не давало можливості нашим військам будувати лінію опорних пунктів і фортифікаційних загороджень,

– підкреслив Тимочко.

Тому, крім снарядів і систем протиповітряної оборони, Україні надважливо мати паритет з російською авіацією. Якщо ми відженемо російські літаки від лінії фронту, то побачимо інший результат. На жаль, зараз ворог пристосував свою авіацію для того, щоб скидати КАБи.

Також варто відзначити, що Україна покращує роботу з безпілотниками. Для цього навіть створили окремий рід військ. Ураження нашими дронами значно ефективніше, ніж в окупантів. Але кількість БпЛА треба масштабувати.

Навіть на третьому році війни армія мотивована, сильна. У нас немає масових відмов, масового дезертирства. Армія тримається, а всі бійці виконують свої завдання,

– підсумував Іван Тимочко.

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