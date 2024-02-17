Україна засвоїла головні уроки, які вивчила на прикладі Авдіївки. Про це на своїй сторінці у соцмережах наголосив міністр оборони України Рустем Умєров, передає 24 Канал.
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Засвоїли урок
Рустем Умєров наголосив, що Збройні Сили України повернуть Авдіївку під контроль України після вимушеного відходу, який було здійснено задля збереження життів особового складу.
Працюємо над цим постійно. Фортифікації – будуємо й посилюємо. Рішення берегти людей – правильне. Авдіївку – повернемо,
– наголосив глава українського оборонного відомства.
Як зазначив міністр оборони, для цього Україні необхідні сучасні системи протиповітряної оборони, щоб ворог не міг застосовувати КАБи. Зокрема, станом на зараз є потреба у засобах далекого ураження для нищення ворожих складів. Також нам потрібно якомога більше артилерійських снарядів.
Українські війська покинули Авдіївку: що відомо
- Пізно ввечері 16 лютого Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших військових з Авдіївки й переходу до оборони на більш вигідній території. За його словами, це було здійснено з метою уникнення оточення та збереження життя та здоров'я бійців. Головнокомандувач додав, що наші захисники гідно виконали свій військовий обов'язок.
- Командувач ОСУВ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський зазначив, що відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. Він додав, що не допустили оточення, вивели особовий склад, а наші військові зайняли оборону на визначених рубежах.
- Володимир Зеленський під час свого виступу на Мюнхенській конференції безпеки прокоментував виведення ЗСУ з Авдіївки. Президент наголосив, що рішення відійти від Авдіївки – максимально логічне та правильне, адже передбачає збереження українців, а саме це і є головним нашим завданням.
- У Центрі нацспротиву наголосили, що бої за Авдіївку стали одними із найзапекліших за усю повномасштабну війну. На цій ділянці фронту російська армія втратила кілька тисяч військових, але не відмовилася від своїх загарбницьких планів.
- Аналітики Інституту вивчення війни наголосили, що окупаційним військам буде важко просуватися на захід від Авдіївки до другорядних підготовлених позицій, куди відходять українські сили. Росіяни, ймовірно, зазнають значних втрат, якщо вони вирішать атакувати ці українські позиції на відкритих полях.