Вывод украинских сил происходил в чрезвычайно сложных условиях – под огнем российских дронов и артиллерии. Можно ли уже говорить о том, что операция по уходу завершена, в эфире телемарафона ответил пресс-офицер Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин, передает 24 Канал.

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Операция достаточно большая

Бородин отметил, что в его полномочия не входит сообщать о завершении операции по отводу войск. По словам военного, она продолжается.

Критический момент – он уже исполнен, однако эта операция достаточно велика. Не только моя бригада. Думаю не мне говорить о ее завершении. Пока она находится в процессе. Но самый критический момент, он пройден,

– заявил пресс-офицер.

Он подчеркнул, что была проделана очень сложная операция. Она гораздо сложнее штурмовых операций. Поскольку для ее реализации требуется максимальная слаженность, коммуникация внутри подразделения и со смежными подразделениями.

Возможности наступления почти нет

В Третьей отдельной штурмовой бригаде рассказали, что ее бойцы заняли новые оборонные позиции и удерживают их. Ситуация стабильная.

Впрочем, враг продолжает работать достаточно активно. Он использует весь свой арсенал, который он использовал в самом городе.

Оккупанты действительно не сбавляют обороты.

Сложность таких операций, проведенной нашими военными, заключается в том, чтобы враг остановился именно на тех рубежах, на которых они запланировали. Россияне продолжают наносить огневые поражения и делать попытки штурмов.

"Но все же ситуация стала более контролируемой", – объясняет Бородин.

Он говорит, что можно утверждать, что продолжение какого-то наступления у врага почти невозможно.

Нанесли врагу невероятные потери

Третья отдельная штурмовая бригада удерживала Авдеевку примерно неделю. Она заменила там отдельные подразделения 110 ОМБр.

За недельный период боев за город ее бойцы смогли нанести противнику безумные потери. Так, россияне потеряли более 1500 погибшими, более 3500 ранеными, более 20 единиц бронетехники.

В 3-й штурмовой бригаде добавили, что они отошли на подготовленные позиции в окрестностях Авдеевки и выровняли линию фронта.

Обратите внимание! Начиная с октября месяца 2023 года враг не оставлял попыток оцепить Авдеевку. Россия совсем не считалась со своими потерями. Здесь они больше, чем на любом другом направлении. На захват Авдеевки Москва бросила 15 тысяч солдат. Соотношение сил составляло один к семи в пользу противника. В феврале 2024 года из-за риска попадания наших войск в кольцо командование приняло решение о выводе украинских подразделений из города. Они перешли к обороне на более выгодных рубежах.