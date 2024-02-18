Виведення українських сил відбувалося у надзвичайно складних умовах – під вогнем російських дронів та артилерії. Чи можна вже говорити про те, що операція з відходу завершена, в ефірі телемарафону відповів пресофіцер Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін, передає 24 Канал.

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Операція досить велика

Бородін зауважив, що в його повноваження не входить повідомляти про завершення операції з відведення військ. За словами військового, вона ще триває.

Критичний момент – він вже виконаний, проте ця операція досить велика. Не тільки моя бригада. Думаю не мені казати про її завершення. Поки вона у процесі. Але найкритичніший момент, він пройдений,

– заявив пресофіцер.

Він наголосив, що була проведена дуже складна операція. Вона набагато складніша за штурмові операції. Оскільки для її реалізації потрібна максимальна злагодженість, комунікація всередині підрозділу та з суміжними підрозділами.

Можливість наступу майже нема

У Третій окремій штурмовій бригаді розповіли, що її бійці наразі зайняли нові оборонні позиції та утримують їх. Ситуація стабільна.

Втім, ворог продовжує працювати досить активно. Він застосовує увесь свій арсенал, який він використовував у самому місті.

Окупанти справді не збавляють обертів.

Складність таких операцій, яку провели наші військові, полягає у тому, щоб ворог спинився саме на тих рубежах, на яких вони запланували. Росіяни продовжують завдавати вогневі ураження та робити спроби штурмів.

"Але все ж таки ситуація стала більш контрольованою", – пояснює Бородін.

Він каже, що наразі можна стверджувати, що продовження якогось наступу у ворога майже неможливе.

Завдали ворогові неймовірних втрат

Третя окрема штурмова бригада утримувала Авдіївку приблизно тиждень. Вона замінила там окремі підрозділи 110 ОМБр.

За тижневий період боїв за місто її бійці змогли завдати противнику шалених втрат. Так, росіяни втратили понад 1500 загиблими, понад 3500 пораненими, понад 20 одиниць бронетехніки.

У 3-й штурмовій бригаді додали, що вони відійшли на підготовлені позиції на околицях Авдіївки та вирівняли лінію фронту.

Зверніть увагу! Починаючи із жовтня місяця 2023 року ворог не полишав спроб оточити Авдіївку. Росія зовсім не рахувалася зі своїми втратами. Тут вони найбільші, ніж на будь-якому іншому напрямку. На захоплення Авдіївки Москва кинула 15 тисяч солдатів. Співвідношення сил складало один до семи на користь ворога. У лютому 2024 року через ризик потрапляння наших військ у кільце, командування ухвалило рішення про вивід українських підрозділів з міста. Вони перейшли до оборони на більш вигідних рубежах.