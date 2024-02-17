Відведення українських воїнів з Авдіївки відбувалося в умовах інтенсивних боїв.

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"Гаряча" ротація з Авдіївки

Так, бійці 2-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади розказують, що майже кожне переміщення наших сил в Авдіївці супроводжували російські безпілотники та артилерія.

Так, військові поділилися відео, на якому зафіксоване влучання ворожого дрона FPV по українському бронетранспортеру, яким евакуйовували наших воїнів. Однак, як видно з кадрів, навіть, попри російський прицільний вогонь, бійці продовжували відстрілюватися від дронів противника на ходу.

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Розвідники утримували "дорогу життя"

У Головному управлінні розвідки розповіли, що спецпризначенці взяли участь у забезпеченні відходу українських сил з Авдіївки. Так, спочатку їхнім головним завданням була оборона останньої дороги з міста, яку вони утримували протягом тижня, завдаючи втрат російським штрумовим підрозділам.

Коли надійшов наказ про відхід з міста, спецпризначенці ГУР МО України спільно з воїнами ССО, спецпідрозділу "Дозор" ДПСУ, 3-ї окремої штурмової бригади, 225-го окремого штурмового батальйону, 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ організували евакуаційний коридор.

У ГУР зазначають, що спецпризначенці наразі й надалі утримують оборону на заздалегідь підготовлених позиціях для унеможливлення подальшого просування ворога.

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