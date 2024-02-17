Отвод украинских воинов из Авдеевки происходил в условиях интенсивных боев.

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"Горячая" ротация из Авдеевки

Так, бойцы 2-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады рассказывают, что почти каждое перемещение наших сил в Авдеевке сопровождали российские беспилотники и артиллерия.

Так, военные поделились видео, на котором зафиксировано попадание вражеского дрона FPV по украинскому бронетранспортеру, которым эвакуировали наших воинов. Однако, как видно из кадров, даже, несмотря на российский прицельный огонь, бойцы продолжали отстреливаться от дронов противника на ходу.

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Разведчики удерживали "дорогу жизни"

В Главном управлении разведки рассказали, что спецназовцы приняли участие в обеспечении отхода украинских сил из Авдеевки. Так, сначала их главной задачей была оборона последней дороги из города, которую они удерживали в течение недели, нанося потери российским штрумовым подразделениям.

Когда поступил приказ об отходе из города, спецназовцы ГУР МО Украины совместно с воинами ССО, спецподразделения "Дозор" ГПСУ, 3-й отдельной штурмовой бригады, 225-го отдельного штурмового батальона, 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ организовали эвакуационный коридор.

В ГУР отмечают, что спецназовцы сейчас и в дальнейшем удерживают оборону на заранее подготовленных позициях для предотвращения дальнейшего продвижения врага.

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