Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков. Оккупанты рассказывали, что взрывы в Ростовской области произошли из-за украинской ракеты из комплекса С-200.

Читайте также Украина получит кассетные боеприпасы: почему это важно и как снаряды помогут контрнаступлению ВСУ

Несмотря на это, официальный Киев неоднократно подчеркивал, что Украина не наносит удары по России. Различные непонятные инциденты на территории страны-агрессорки часто случаються из-за неаккуратного обращения с оружием, курения в непредназначенных для этого местах и т.д.

Вокруг комплекса С-200 много мифов

Как подчеркнул Катков, ЗРК С-200 – разработка 1950 – 60-х годов. Этот комплекс предназначен для уничтожения высотных целей на больших дистанциях. Одна из версий С-200 может уничтожать объекты на расстоянии до 250 километров.

Такие давние технологии имеют свои недостатки. К примеру, чтобы обеспечить большую дальность поражения, разработчики сделали комплекс стационарным.

Его позиция – это массивная инженерная конструкция, где все пусковые ездят по рельсам. В С-200 – полуактивная радиолокационная наводка. Радар, подсвечивающий цель, имеет антенну площадью в 24 метра. А длина ракеты – 10 метров с весом 7,1 тонны. Размером с автобус,

– заметил Катков.

В 2013 году Украина отказалась от этого комплекса. Конечно, можно дискутировать, правильное ли это решение. Однако, скорее всего, С-200 были бы уничтожены в первые минуты полномасштабного вторжения.

Из-за своей стационарности их месторасположения были бы явно известны оккупантам. Да и сами комплексы в свое время разрабатывали именно в РСФСР. Оккупантам хорошо известны технологии, как глушить канал управления этими ракетами.

Смотрите разговор с Олегом Катковым на ютубе 24 Канала

Реально ли переделать С-200 для ударов по наземным целям

В одном из государственных пропагандистских российских СМИ со ссылкой на анонимный источник в минобороны оккупантов неожиданно заявили, что Украина якобы смогла переработать ракету в комплекс С-200 для ударов по наземным целям. Дальность такой ракеты – 600 километров.

Как подчеркнул Катков, доверять российским СМИ не стоит. Однако на одном из видео "хлопков" в России действительно виден объект, который некоторым образом похож на ракету из С-200.

Читайте также Под прицелом Крымский мост и Черноморский флот: куда достают ракеты Storm Shadow

Главный вопрос – действительно ли возможно переработать эту ракету для ударов по наземным целям. Для этого необходимо изменить систему навигации; разработать мобильную пусковую установку, которая сможет заряжать ее топливом.

Есть вопросы и по поводу боевой части. Хотя сама ракета имеет 7,1 тонны веса, но боевая часть составляет всего 220 килограммов, из которых 90 – именно взрывные элементы. Остальные – элементы поражения, которые используются в зенитных ракетах.

Также, возможно, необходимо заменить жидкостный двигатель. У него есть свои особенности и трудности при эксплуатации.

Если это все правда, то оружейники проделали действительно титаническую работу. Тогда Украина имеет очень интересное средство. Ведь дальность в 600 километров позволяет накрыть и Москву, и даже Тверскую область. Это лучше, чем ATACMS. Ведь дальность в 600 километров – это не 300 километров. Это совсем другой уровень оружия. Вопрос в количестве таких ракет,

– заметил Катков.

К сожалению, вероятнее всего, Украина не имеет возможности производить ракеты до С-200. В свое время их производили именно в России. Если будет поставлена задача воспроизвести такие ракеты, это можно приравнять к созданию полноценного оперативно-тактического комплекса со всеми составляющими с нуля.

Новый пакет помощи от США: кратко