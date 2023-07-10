Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defense Express Олег Катков. Окупанти розповідали, що вибухи в Ростовській області сталися через українську ракету з комплексу С-200.

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Попри це, офіційний Київ неодноразово підкреслював, що Україна не завдає ударів по Росії. Різні незрозумілі інциденти на території країни-агресорки часто трапляються через неакуратне поводження зі зброєю, куріння в непризначених для цього місцях тощо.

Довкола комплексу С-200 є багато міфів

Як наголосив Катков, ЗРК С-200 – розробка 1950 – 60-х років. Цей комплекс призначений для знищення висотних цілей на значні дистанції. Одна з версій С-200 може знищувати об'єкти на відстані до 250 кілометрів.

Такі давні технології мають свої недоліки. До прикладу, щоб забезпечити велику дальність ураження, розробники зробили комплекс стаціонарним.

Його позиція – це така масивна інженерна конструкція, де всі пускові їздять по рейках. В С-200 – напівактивне радіолокаційне наведення. Радар, який підсвічує ціль, має антену площею у 24 метри. А довжина ракети – 10 метрів з вагою у 7,1 тонни. Розміром з автобус,

– зауважив Катков.

У 2013 році Україна відмовилася від цього комплексу. Звісно, можна дискутувати, чи правильним було це рішення. Однак, найімовірніше, С-200 були б знищені в перші хвилини повномасштабного вторгнення.

Через свою стаціонарність їх місця розташування були б явно відомі окупантам. Та й самі комплекси свого часу розробляли саме в РРФСР. Окупантам добре відомі технології, як приглушувати канал управління цими ракетами.

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Чи реально переробити С-200 для ударів по наземних цілях

В одному з державних пропагандистських російських ЗМІ з посиланням на анонімне джерело в міноборони окупантів несподівано заявили, що Україна буцімто змогла переробити ракету до комплексу С-200 для ударів по наземних цілях. Дальність такої ракети – 600 кілометрів.

Як підкреслив Катков, довіряти російським ЗМІ не варто. Однак на одному з відео "бавовни" в Росії дійсно видно об'єкт, який певним чином схожий на ракету з С-200.

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Головне питання – чи дійсно можливо переробити цю ракету для ударів по наземних цілях. Для цього потрібно змінити систему навігації; розробити мобільну пускову установку, яка зможе заряджати її паливом.

Є питання і щодо бойової частини. Хоч сама ракета має аж 7,1 тонни ваги, але бойова частина становить лише 220 кілограмів, з яких 90 – саме вибухові елементи. Решта – елементи ураження, які використовують в зенітних ракетах.

Також, ймовірно, потрібно замінити рідкопаливний двигун. Він має свої особливості та труднощі при експлуатації.

Якщо це все правда, то зброярі зробили дійсно титанічну роботу. Тоді Україна має вкрай цікавий засіб. Адже 600 кілометрів дозволяє накрити і Москву, і навіть Тверську область. Це краще, ніж ATACMS. Адже дальність в 600 кілометрів – це не 300 кілометрів. Це зовсім інший рівень зброї. Питання у кількості таких ракет,

– зауважив Катков.

На жаль, найімовірніше, Україна не має можливості виробляти ракети до С-200. Свого часу їх виробляли саме в Росії. Якщо буде поставлене завдання відтворити такі ракети, то це можна прирівняти до створення повноцінного оперативно-тактичного комплексу з усіма складовими з нуля.

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