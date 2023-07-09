О взрывах в Ростове стало известно около 12:00. В традиционной для россиян манере, будто ничего не произошло и никто не пострадал.
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В Ростове якобы работала ПВО
Местные власти попытались кичиться, что в Ростовской области якобы сработала система ПВО. В то же время признала, что есть повреждения построек. Что касается пострадавших, то их, если верить россиянам, нет.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что в 12:00 оперативно сработало ПВО. Она сбила украинскую ракету между Каменским и Донецком Ростовской области. Он уточнил, что кровля некоторых построек частично повреждена. Сами убытки уточняют.
А позже паблики начали тиражировать, что над Ростовской областью сбили беспилотник. Даже уже сфотографировали его якобы обломки. Кроме того, заявляют, что летел этот дрон в направлении так называемой "ЛНР".
Над Ростовщиной якобы сбили беспилотник / Фото с российских пабликов
Собственно, шумно было также в оккупированной Керчи. Там тоже раздалась серия взрывов.
"Хлопок" отправился в Керчь
- Сообщается, что взрывы прогремели около 12:00. По данным местных корреспондентов, это была целая серия. Было громко, "хлопок" шел один за другим, а в общей сложности насчитали 3 – 4 взрыва.
- Аксенов решил похвастаться. Мол, в районе Керчи удалось вроде бы сбить крылатую ракету. Он также заявил, что обошлось без пострадавших и даже повреждений.
- Впрочем, почему-то после взрывов резко перекрыли движение по Крымскому мосту. Правда, через время проезд открыли. Что это была за акция такая – точно непонятно.
- В сеть также выложили работу ПВО в Керчи. Учитывая масштабы, которые слишком малы, как на крылатую ракету, возникают сомнения. В то же время радует сам факт, что Крымский мост снова очень близок к "хлопку".