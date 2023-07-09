О взрывах в Ростове стало известно около 12:00. В традиционной для россиян манере, будто ничего не произошло и никто не пострадал.

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В Ростове якобы работала ПВО

Местные власти попытались кичиться, что в Ростовской области якобы сработала система ПВО. В то же время признала, что есть повреждения построек. Что касается пострадавших, то их, если верить россиянам, нет.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что в 12:00 оперативно сработало ПВО. Она сбила украинскую ракету между Каменским и Донецком Ростовской области. Он уточнил, что кровля некоторых построек частично повреждена. Сами убытки уточняют.

А позже паблики начали тиражировать, что над Ростовской областью сбили беспилотник. Даже уже сфотографировали его якобы обломки. Кроме того, заявляют, что летел этот дрон в направлении так называемой "ЛНР".

Над Ростовщиной якобы сбили беспилотник / Фото с российских пабликов​

Собственно, шумно было также в оккупированной Керчи. Там тоже раздалась серия взрывов.

"Хлопок" отправился в Керчь