Тогда громко у россиян было под временно оккупированным Луганском – у города Сорокино. Там раздавались взрывы и вспыхнули пожары.
Смотрите также В российской Самаре раздался взрыв на заводе: есть жертвы и раненые
Что известно об ударах по Луганску
Аналитики американского Института изучения войны заявили, что украинские военные, вероятно, продолжают наносить удар по районам концентрации россиян в глубине оккупированной Луганской области.
На кадрах, опубликованных местными источниками 7 июля, видны пожары и последствия взрыва вблизи Сорокиного, примерно в 35 километрах юго-восточнее Луганска и в 130 километрах от текущей линии фронта,
– отмечают в ISW.
Именно поэтому специалисты ISW объясняют, что несколько источников предположили – украинские войска нанесли удар по составу российских боеприпасов, используя ракеты Storm Shadow.
Очевидцы шокированы "хлопком": смотрите видео 18+ (нецензурная лексика)
Под Луганском ярко пылает: смотрите видео
Очевидцы сняли взрывы: смотрите видео
Что известно о взрывах в Луганской области
- На временно оккупированной части Луганской области взрывы раздались поздно вечером 7 июля. Тогда в телеграм-каналах писали, что там горит и детонирует боекомплект в Суходольске. Последний всего в 9 километрах от Сорокиного. Поэтому сильные взрывы слышали как в Сорокино, так и в Молодогвардейске.
- Тогда журналист Денис Казанский заявил, что это глубокий тыл, и туда еще не прилетало. Он пояснил, что снарядный голод в российской армии в ближайшее время усилится.
- По словам журналиста, ВСУ удалось уничтожить очень большой склад. Более того, последний раз такое фиксировали летом 2022 года, когда Украина начала работать с HIMARS.