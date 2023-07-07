Пропагандистские СМИ решили якобы ничего не скрывать и заявили о жертвах. Мол, есть как погибшие, так и раненые. Взрыв раздался ориентировочно в 11:00 7 июля 2023 года.

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Что известно о взрыве на российском заводе

Завод "Промсинтез" расположен в российском городе Чапаевске.

Российский телеграм-канал Baza написал, что якобы, по предварительным данным, взорвалась труба, подававшая азот на здание.

В экстренных службах пропагандистам объяснили, что шесть человек погибли, двое пострадали в результате взрыва в производственном цехе завода.

СМИ писали также, что якобы взрыв произошел из-за демонтажа оборудования во время ремонтных работ.

Справка. "Промсинтез" вляется одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ. Заводы изготавливает капсулы-детонаторы, пиротехнические реле, детонирующие шнуры, кумулятивные заряды, герметичные взрывные патроны и патронированные эмульсионные взрывчатые вещества. Продукцию компании используют в горнодобывающей отрасли для разведки нефтяных и газовых месторождений и добычи полезных ископаемых.

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