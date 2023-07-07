Пропагандистські ЗМІ вирішили нібито нічого не приховувати та таки заявили про жертв. Мовляв, є як загиблі, так і поранені. Вибух пролунав орієнтовно о 11:00 7 липня 2023 року.

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Що відомо про вибух на російському заводі

Завод "Промсинтез" розташований у російському місті Чапаєвську.

Російський телеграм-канал Baza написав, що нібито, за попередніми даними, вибухнула труба, яка подавала азот на будівлю.

В екстрених службах пропагандистам пояснили, що шість людей загинули, двоє постраждали внаслідок вибуху у виробничому цеху заводу.

ЗМІ писали також, що нібито вибух трапився через демонтаж обладнання під час ремонтних робіт.

Довідка. "Промсинтез" є одним з основних виробників промислових вибухових речовин в Росії та СНД. Завод виготовляє капсули-детонатори, піротехнічні реле, шнури, що детонують, кумулятивні заряди, герметичні вибухові патрони та патроновані емульсійні вибухові речовини. Продукцію компанії використовують в гірничодобувній галузі для розвідки нафтових і газових родовищ та видобутку корисних копалин.

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