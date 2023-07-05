Отметим, что, вероятно, дроны-камикадзе обстреливали Кубинку в ночь на 4 июля. По словам вражеских телеграм-каналов, один из БПЛА атаковал административное здание на территории воинской части в городе. Об этом сообщает 24 Канал.

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"Повреждены всего три листа металла"

Пропагандисты почти сразу начали заявлять, что в результате взрывов жертв и пострадавших якобы нет. Кроме того, уже на следующее утро они заверили, что мощность взрыва беспилотника в воинской части в Кубинке составляла около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. Якобы повреждения вследствие этого – "незначительные".

Взорвавшийся на территории воинской части в Подмосковье БПЛА повредил (якобы всего – 24 Канал) три листа металлической кровли. Эксперты предварительно установили мощность взрыва – она составляла 1 000 граммов в тротиловом эквиваленте,

– написало одно из российских изданий.

Не стоит сомневаться в том, что россияне, как всегда, врут. Одна из задач кремлевских помоек во время этой войны создавать искривленную картинку мира, делая вид, что "ничего не происходит", а даже если происходит – потери от этого "минимальные".

Обратите внимание! Известно, что обломки дрона, атаковавшего военную часть, были отправлены на некую "экспертизу". Неизвестно, что могут придумать и написать в выводах этой "экспертизы" россияне. То есть можно лишь догадываться, кого оккупанты сделают виновными в атаке, однако для украинцев этот вывод один, и он давно известен: все, что происходит в России, является следствием широкомасштабной войны, что начало это государство против Украины.

Вспомним в заключение, что утром 4 июля "неизвестные" беспилотники также летали над Новой Москвой. В минобороны вражеского государства уже успели заявить, что сбили 5 дронов, однако впоследствии появилось опровергающее это видео. Собственно, на ролике слышно, что это никакая не работа ПВО, а все-таки – прилеты.