О них 24 Каналу отметил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он подчеркнул, официально неизвестно, кто именно запускает эти беспилотники.
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Дроны долетают до цели
По оценкам Ивана Ступака, ранее подобные запуски дронов не имели массовости и могли упасть в другом месте. Впрочем, сейчас они долетают до целей – фиксируются возле аэродромов, воинских частей и так далее.
"Для тех, кто запускает эти беспилотники, это большая информационная база. Таким образом можно понять: где есть системы ПВО, если упал – значит работает РЭБ, если долетел – как ему это удалось (летел ниже других, совершал виражи, облетал дома и ПВО не попала и так далее). То есть это такой будущий опыт", – объяснил он.
Иван Ступак о новой атаке России беспилотниками: смотреть видео
"Элитам" не спать спокойно
Важно, что постоянно сообщается о поражениях вблизи элитных районов России. Если их так называемые "элитарные" жители смогли защититься от плебса на земле, огородившись заборами и охраной, то с неба вряд ли им поможет.
Интересно, что там проживает семья Суровикина – командующего российскими воздушно-космическими силами, который больше недели не выходит на связь. Будь он на месте, то к нему бы очередь из местной "элиты" выстроилась с вопросами: "Серега, что происходит",
– иронически добавил Ступак.
Кстати, экс-сотрудник СБУ предполагает, что Суровикин действительно может находиться в СИЗО "Лефортово". На днях координаторы одной из российских групп опубликовали сообщения, будто отправили в СИЗО листовку на имя Суровикина, ее приняли и доставили. Впрочем, пока эта информация не проверена.
"Хлопок" в России: последние новости
- Первые взрывы прогремели с интервалом в 5 минут. Громко было в районах населенных пунктов Марушкинское и Валуево, что в нескольких километрах от Московской кольцевой дороги. Сначала российские пропагандисты заявили о сбитии ПВО 4 беспилотников, а один якобы обезвредил средства РЭБ.
- Впрочем, россияне сами же опровергают очередную ложь, потому что взрыв одного беспилотника ярко походил именно на прилет. Местные рассказали о громком "хлопке", от которого едва не вылетели окна, а впоследствии и о наличии черного густого дыма на месте.
- Накануне, 2 июля, возле Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае России раздались громкие взрывы. Произошло это возле аэродрома, направление которого могло использоваться россиянами для обстрелов из бомбардировщиков Ту-22М3 ракетами Х-22. По версии пропагандистов, это могла быть ракета, которая, вероятно, летела в сторону склада ГСМ и сбила ПВО.