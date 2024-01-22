Что касается сбития А-50 звучали разные версии, в частности говорилось об использовании комплекса С-200, системы Patriot и даже истребителя F-16. Своими мыслями по этому поводу с 24 Каналом поделились майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Чем могли сбить А-50

Если говорить о ракете С-200, то она может преодолевать расстояние более чем в 200 километров. Это очень старый зенитно-ракетный комплекс. Он не способен перехватывать скоростные, малые цели или цели с малоэффективной отражающей поверхностью.

Что касается А-50, это большая цель, она не очень скоростная, там большая эффективная отражающая поверхность, минимум метров 50 – 60. Поэтому она выглядела на экранах кругового обзора, как очень большая цель,

– заметил Алексей Гетьман.

Он добавил, что увидев фото хвоста самолета Ил-22, можно утверждать, что это был удар зенитной ракетой. Следовательно, следует отвергнуть предположения о работе F-16 и ракет NASAMS. Также следует критически оценивать, действительно ли правдивым было фото подбитого Ил-22. Ведь некоторые журналисты отмечали, что судно могло упасть, а не сесть, а изображение хвоста якобы уже было опубликовано раньше.

Если это фотография именно этого самолета, то это точно какая-нибудь зенитная ракета. Потому что поражающим элементом в ракете является не непосредственно взрыв, он нужен для того, чтобы разбрасывать мелкие обломки, кубики, шпицы. Они благодаря кинетической энергии движения воздушной цели, делают из самолета такое сито,

– рассказал Алексей Гетьман.

То есть ракета в точке наибольшего сближения с целью взрывается и делает это целенаправленно в сторону цели. Взрыв происходит в виде конуса. Обломки, которые мы видели на хвосте самолета, очень похожи на это.

Россия может преувеличивать характеристики своего оружия

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что есть разные модификации С-200, имеющие расстояние более чем на 200 километров. Однако однозначно согласиться с этой версией он не может.

Дело в том, что мы переработали эти ракеты для использования на поверхности. Их эффективность против эшелонированной ПВО россиян ниже, чем у крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG и других средств поражения. Эшелонированная противовоздушная оборона имеет возможность их перехватывать,

– подчеркнул Коваленко.

Более того, ракета С-200 не имеет феноменальной скорости и функций, как у Storm Shadow/SCALP-EG. Последние способны устанавливать помехи в формате радиоэлектронной борьбы, а также противодействовать помехам со стороны РЭБ. Кроме того, они имеют низкий уровень заметности фиксации и сопровождения средствами радиолокационной разведки.

Как раз С-200 достаточно большая, можно увидеть, когда произошел пуск и её перехватить. Российская ПВО с этим справляется. Поэтому С-200 теоретически могла сбить А-50, но у меня есть сомнения, что это было именно так,

– заметил Коваленко.

Относительно использования Patriot, официально из открытых источников известно, что максимальная дальность поражения этих ракет – 160 километров. Можно предположить, что ими сбили А-50, рискуя, что саму установку расположили возле линии боестолкновения. Хотя просто так этого никто не делал, обязательно должен быть буфер безопасности. Мы ведь видим, что даже российские БПЛА "Ланцет" залетают на 70 километров вглубь тыловой территории. Потому это огромный риск.

Потерять Patriot – это все-таки гораздо большая репутационная потеря, чем уничтожение А-50. Но возникает другой вопрос – Ил-22. Он был сбит над Азовским морем на гораздо большем расстоянии от А-50, ближе к самому Керченскому мосту. То есть это за пределами действия Patriot,

– подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что Россия, когда рекламирует свое оружие, якобы "не имеющее аналогов", то в большинстве случаев завышает его технические характеристики. Это стало особенно заметно в 2022 – 2023 годах, когда Украина начала уничтожать большое количество оружия оккупантов. Тогда было очевидно, что его качество отличается в худшую сторону.

У западных производителей другая тактика. Когда они представляют свои изделия, то говорят о характеристиках, которые не превышают или точно соответствуют этому оружию, а даже могут быть и уменьшены,

– рассказал Коваленко.

Если в Иране, России или КНДР рассказывают о гиперзвуковой ракете, которая может лететь на расстояние в 150 тысяч километров, то, конечно, мы понимаем, что это преувеличение. Однако максимальных возможностей западной техники никто не знает. Их можно полноценно установить только используя в боевых действиях.

Знают ли россияне, чем сбили А-50

Что касается, сможет ли Украина повторить такой удар, то все опять же зависит от вопроса о том, каким оружием уничтожили воздушное судно.

Если бы мы сказали, чем именно его сбили, тогда вопрос – сможем или не сможем повторить – стал бы почти риторическим. Ведь россияне поняли бы, какие комплексы, технические характеристики у нас есть, могли бы рассчитать, где можно летать, а где нет,

– подчеркнул Алексей Гетьман.

Это значит, что не стоит озвучивать точные данные, потому что оккупанты обязательно их учтут. Однако если борт Ил-22 действительно сел и на нем осталась хотя бы одна частица от ракеты, то россиянам достаточно посмотреть на нее и хорошо проанализировать. Люди, которые профессионально осмотрят самолет, смогут сделать выводы касательно оружия, которое по нему работало.

Сбитие российских самолетов над Азовским морем: контекст