Украинские защитники продолжают активными действиями наносить врагу потери в живой силе и технике, истощают оккупационные войска вдоль всей линии фронта.

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Какова ситуация на разных направлениях фронта

Что происходит на фронте сегодня: смотрите карту

Обратите внимание "Минус" 810 оккупантов, танки и артсистемы: потери врага на 25 февраля

Силы обороны мощно бьют оккупантов

  • В течение суток наша авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава врага. Также защитники уничтожили 2 ракеты Х-31 и 4 разведывательных беспилотника.
  • Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 радиолокационной станции и 2 районам сосредоточения личного состава оккупантов.