Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади, яка брала участь у боях за Авдіївку, Максим Жорін, розповів подробиці наступу окупантів на Авдіївському напрямку.
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Росіяни зазнають втрат у шаленій кількості
Жорін пояснив, що хоч російська армія й втрачає значну кількість своїх окупантів, вони все ще мають дуже багато ресурсу.
Щоб ви розуміли, за добу вони можуть привезти на одну позицію по 150 – 200 нових людей. Їх роз***бують, на наступну добу вони знову привозять таку ж кількість,
– прокоментував він ситуацію на Авдіївському напрямку.
Яке основне завдання росіян на Авдіївському напрямку
В районі Авдіївки росіяни намагаються створити буфер безпеки. Його вони будуть формувати по селах – починаючи від Степового, продовжуючи у Бердичах і далі з виходом на Орлівку і Тоненьке, а також на Сєверне з виходом на Водяне.
В 2023 році, після захоплення окупантами Бахмута, вони не створили таку зону, і через певний час Сили оборони завдяки системним контратакам, повернули під контроль України Кліщіївку та Андріївку – південно-західний сектор Бахмуту. Там існувала реальна загроза перерізання логістичної артерії з Бахмутом на Горлівку.
Водночас росіяни продовжують достатньо інтенсивно застосовувати тактичну авіацію. Зокрема Авдіївський напрямок залишається одним з пріоритетних у застосуванні КАБів.
Ситуація поблизу Авдіївки: що відомо
- Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів, що просування росіян гальмується в районі населених пунктів Тоненьке – Орлівка – Бердичі.
- ЗСУ обрали лінію оборони саме по цих селах, адже цьому сприяє рельєф місцевості. Поблизу цих населених пунктів є каскад водосховищ, який перешкоджає та ускладнює рух ворога.
- Поблизу Авдіївки окупанти проводять надто інтенсивні штурмові дії. Йдеться про 17 атак на добу, хоча до окупації міста відбувалось лише 5 – 6 штурмових дій.
- Водночас ЗСУ посилюють оборону західніше від Авдіївки. Зараз будуються фортифікаційні споруди, які мають зупинити подальше просування ворога.