Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, которая участвовала в боях за Авдеевку, Максим Жорин, рассказал подробности наступления оккупантов на Авдеевском направлении.
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Россияне несут потери в огромном количестве
Жорин объяснил, что хоть российская армия и теряет значительное количество своих оккупантов, они все еще имеют очень много ресурса.
Чтобы вы понимали, за сутки они могут привезти на одну позицию по 150 – 200 новых людей. Их раз***буют, на следующие сутки они снова привозят такое же количество,
– прокомментировал он ситуацию на Авдеевском направлении.
Какая основная задача россиян на Авдеевском направлении
В районе Авдеевки россияне пытаются создать буфер безопасности. Его они будут формировать по селам – начиная от Степного, продолжая в Бердичах и дальше с выходом на Орловку и Тоненькое, а также на Северное с выходом на Водяное.
В 2023 году, после захвата оккупантами Бахмута, они не создали такую зону, и через некоторое время Силы обороны благодаря системным контратакам, вернули под контроль Украины Клещеевку и Андреевку – юго-западный сектор Бахмута. Там существовала реальная угроза перерезания логистической артерии с Бахмутом на Горловку.
В то же время россияне продолжают достаточно интенсивно применять тактическую авиацию. В частности Авдеевское направление остается одним из приоритетных в применении КАБов.
Ситуация вблизи Авдеевки: что известно
- Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал, что продвижение россиян тормозится в районе населенных пунктов Тоненькое – Орловка – Бердичи.
- ВСУ выбрали линию обороны именно по этим селам, ведь этому способствует рельеф местности. Вблизи этих населенных пунктов есть каскад водохранилищ, который препятствует и затрудняет движение врага.
- Вблизи Авдеевки оккупанты проводят слишком интенсивные штурмовые действия. Речь идет о 17 атаках в сутки, хотя до оккупации города происходило только 5 – 6 штурмовых действий.
- В то же время ВСУ усиливают оборону западнее Авдеевки. Сейчас строятся фортификационные сооружения, которые должны остановить дальнейшее продвижение врага.