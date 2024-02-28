Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан предположил в разговоре с 24 Каналом, что Боррель имел в виду определенный этап выполнения боевых действий, а не в целом войну. В то же время поддержка Украины со стороны западных партнеров позволит не допустить развития худшего сценария.
К теме Он не победит в Украине, – советник Макрона объяснил, что лидеры ЕС приготовили для Путина
Европа не оставит нас без помощи
Свитан отметил, что Боррель вероятно учитывал какую-то критическую ситуацию, связанную с оснащением украинской армии техникой и боеприпасами. Оно есть и сейчас, однако если не будет дополнительного финансирования со стороны США, тогда ВСУ придется переходить в глухую оборону и даже где-то отходить. Также располагать линии обороны вдоль рек.
Россия точно не сможет выиграть войну, ведь имеет небольшой военный потенциал. В то же время территория Украины слишком велика и еще есть в наличии десятки миллионов украинцев. Россияне могут выигрывать какие-то локальные битвы, но в войне им не победить,
– отметил военный эксперт.
Механизмов, как остановить россиян и не позволить им выиграть войну, довольно много. Украине, как заметил полковник запаса ВСУ, в этом даже помогает география и законы физики. Все западные берега украинских рек выше восточных, а потому являются непреодолимой преградой для россиян. При условии, если ВСУ будут иметь даже небольшое количество техники и боеприпасов для сдерживания врага.
"В то же время нет никакого катастрофического сценария для Украины, на любом этапе войны будем пытаться остановить россиян и на каком-то остановим. К тому же Европа точно не оставит Украину без помощи", – уверен Роман Свитан.
Больше о заявлении Жозепа Борреля
- Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам заявил в интервью испанскому изданию El País, что результат войны России против Украины может решиться в ближайшие месяцы.
- Он отметил, что "Путин и Трамп еще не победили", однако они могут одержать победу на президентских выборах. Именно поэтому Европе пора проснуться. Хотя Евросоюз уже оказывал Украине всестороннюю помощь большую, чем США, однако нужно еще усилить ее поддержку, чтобы ускорить победу Киева в войне.
- Боррель уверен, что европейские страны "не до конца понимают", что происходит в Украине. Россия, по его словам, является тоталитарным режимом, который "уничтожает своих оппонентов, таких как Навальный". Поэтому возникает вопрос, хотят ли европейцы, чтобы этот режим "появился на пороге Европы и контролировал 36% мирового рынка зерна".
- Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам добавил, что европейским странам необходимо взять на себя ответственность и повысить собственную обороноспособность, чтобы быть готовыми "к любым случайностям".
- Ранее Боррель заявил, что Евросоюз с начала полномасштабного вторжения России в Украину предоставил военной помощи Киеву на 28 миллиардов евро. Однако в 2024 году Украина должна получить еще 21 миллиард евро.