Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и иностранных дел Жозеп Боррель заявил, что государства – члены ЕС намерены передать Украине не менее 21 миллиарда евро в виде военной помощи. Об этом чиновник сообщил по результатам неформального заседания Совета министров обороны, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Расходы на войну
По словам главного дипломата ЕС, после начала полномасштабного вторжения России в Украину государства-члены Евросоюза уже потратили на военную помощь для Киева 28 миллиардов евро. Впрочем, в 2024 году эта сумма возрастет.
Сегодня мы спросили страны-члены об их обязательствах на этот год, и я все еще не имею полного ответа. Но многие страны-члены прислали свои предложения, и я могу сказать, что будет 21 миллиард евро в бюджете на 2024 год на военную помощь Украине,
– подчеркнул Боррель.
Он отметил, что увеличение расходов на военную помощь для Украины "лишь часть картины", но есть и другие положительные тенденции.
Обучение военных и поставки снарядов
- Также Боррель рассказал о планах Евросоюза продолжить подготовку украинских военных. По его словам, до лета 2024 года страны – союзницы подготовят 60 тысяч украинских военных. На данный момент обучение уже прошли 40 тысяч украинцев.
- Кроме того, дипломат прокомментировал вопрос снарядов. Напомним, что ЕС обязался поставить Украине миллион боеприпасов. Боррель уточнил, что Киеву уже передали 330 тысяч боеприпасов. В течение марта ВСУ должны получить – еще 200 тысяч. В общем пока ЕС способен выполнить свое обещание наполовину.